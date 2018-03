Segway ernennt Nicola Dallatana zum Vice President of International Sales

(PRN) - - Dallatana soll das Verteilernetz ausbauen und den Verkauf der weltweit führenden Produkte für elektrischen Personentransport in EMEA und APAC weiter entwickeln

Bedford, New Hampshire (ots/PRNewswire) - Segway Inc. (Segway), der weltweit führende Anbieter von elektrischen Personentransportmitteln, gab heute bekannt, man habe Nicola Dallatana zum Vice President of International Sales mit Verantwortung für Europa, den Mittleren Osten und Afrika (EMEA) sowie für die Asien-Pazifik-Region (APAC) ernannt.

Dallatana ist bereits seit 10 Jahren bei Segway beschäftigt, zuletzt war er Vice President of Regulatory Affairs and Government Relations. Er verfügt über weitreichende Erfahrung bei der Bearbeitung von regulatorischen und behördlichen Angelegenheiten sowie mit Verteilernetzen und Verkaufsinitiativen. Zu seinen neuen Aufgaben und Verantwortlichkeiten zählen:

-- Nennenswerter Ausbau des internationalen Verteilernetzes von Segway -- Verkaufsentwicklung, Umsatzmaximierung und Ausbau des Marktanteils -- Überwachung der Beziehungen zu Behörden

"Ich vertraue vollständig auf Nicolas Erfahrung und seine Fähigkeit, unsere Verkaufsbemühungen in diesen Märkten aggressiv zu leiten", sagt Rod Keller, President von Segway. "Segway ist eine der bekanntesten Marken der Welt. Nicola hat die Aufgabe, den Ruf Segways für herausragende Produktqualität, Sicherheit und Dienstleistung im Verkauf der Segway Produkte für Personentransport und ein neues Dreiradprodukt für den Markt für öffentliche Sicherheit einzusetzen, das im Q4 2013 auf den Markt kommen wird."

"Wir sind gerade dabei, einige äußerst spannende strategische Initiativen zu starten, die unsere Führungsposition im internationalen Markt weiter stärken werden", erklärt Dallatana. "Ich bin stolz, dass ich den Ausbau des Verteilernetzes von Segway leiten werde und das sich laufend erweiternde Produktportfolio einem weltweiten Publikum vorstellen kann."

Bevor Dallatana zu Segway kam, war er für Weber Shandwick tätig, ein Unternehmen für Öffentlichkeitsarbeit. Davor arbeitete er in der Regionaldelegation des Piemont bei der Europäischen Union und der Europäischen Kommission. Dallatana studierte in Belgien, Thailand und Singapur. Er besitzt ein Diplom in Politikwissenschaft der Universität von Bologna in Italien.

Über Segway Segway Inc., mit Firmensitz in Bedford, New Hampshire, ist der weltweit führende Anbieter von elektrischen Personentransportmitteln. Das Unternehmen entwickelt außerdem eine umfangreiche Produktreihe von Robotics Mobilitätsplattformen (RMPs). Das internationale Netz besteht derzeit aus über 250 Vertriebspartnern, Händlern und Erlebniszentren im Einzelhandel in über 80 Ländern.

Weitere Informationen über Segway finden Sie auf www.segway.com. Falls Sie Interesse haben, ein Vertriebshändler von Segway zu werden, bitten wir um Kontaktaufnahme unter segwayinternational @ segway.com.

Segway und das Segway 'flyguy' Logo sind eingetragene Handelsmarken von Segway Inc.

Kontakt: Suzanne Dumaresq Segway Inc. T: +1-603-222-6294 E: suzanne.dumaresq @ segway.com Medienzentrum: www.segway.com/news

Web site: http://www.segway.com/