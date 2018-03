Meinl Bank Konzern 2012 mit respektablem operativen Jahresergebnis - Positiver Ausblick für 2013

Wien (OTS) -

Gute Eigenkapitalquote in schwierigem Umfeld - Starke Basis für weiteres Wachstum

Rückstellungen für soziale Vergleiche belasten Ergebnis zum letzten Mal in dieser Form

Expansion in tschechischen Markt hat sich bewährt - erste erfolgreiche Projekte

Bank Vorstand Weinzierl: "Institut steht auf starkem ökonomischen Fundament -aber jahrelange, ergebnislose staatsanwaltliche Ermittlungen belasten Unternehmen und Mitarbeiter"

Bereits über EUR 31 Mio für soziale Lösungen aufgewendet - Meinl Bank unterstützte damit mehr als 6.000 unerfahrene MEL-Kleinanleger

Im Jahr 2012 verzeichnete der Meinl Bank Konzern ein operatives Ergebnis (EGT) von EUR 3,4 Mio (2011: EUR 1,5 Mio). Das Jahresergebnis betrug rund EUR -19 Mio (2011: EUR 1,5 Mio). Ausschlaggebend dafür waren außerordentliche Aufwendungen von rund EUR 22,7 Mio, deren Großteil - rund EUR 18 Mio - für voraussichtlich letztmalige Zuweisungen für Rückstellungen ausmachten, die im Wesentlichen für soziale Vergleiche im Zusammenhang mit dem MEL -Diskurs gebildet wurden. Man geht davon aus, damit ein adäquates Polster für die Erledigung der restlichen MEL - Anlegerverfahren gebildet zu haben. Wie berichtet, ist die Meinl Bank AG das einzige Finanzinstitut Österreichs, das Kursverluste, die unerfahrene Anleger in Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise zu gewärtigen hatten, sozial abmildert. Die Eigenmittel des Konzerns liegen mit rund EUR 62 Mio oder mit rund 23% der Bilanzsumme aller Aktiva konsolidiert nach Bankwesengesetz deutlich über der gesetzlich vorgeschriebenen Quote (2011: EUR 81 Mio). Die Bilanzsumme belief sich auf rund EUR 353 (2011: 421 Mio), zum Jahresende 2012 hatte die Gruppe 89 Mitarbeiter (inklusive Meinl am Graben: 271; Anm.).

Operatives Ergebnisplus für Meinl Bank

Auch die Meinl Bank AG als Teil des Konzerns konnte im Einzelabschluss ein positives operatives Ergebnis (EGT) erwirtschaften. Dieses betrug EUR 0,2 Mio und lag um EUR 0,8 Mio höher als im Vorjahr. Das Jahresergebnis der Meinl Bank belief sich auf EUR -22 Mio (2011: EUR -0,5 Mio). Zuweisungen für Rückstellungen von rund EUR 18 Mio im Wesentlichen für soziale Vergleiche drückten auch hier das Ergebnis. Derartige Rückstellungen seien jedoch - hieß es aus der Bank - für die Zukunft nicht mehr zu erwarten denn mit dieser Summe erwartet das Institut im Wesentlichen für die noch vorhandenen Klagen vorgesorgt zu haben. Die Eigenmittel der Bank beliefen sich auf rund EUR 57,8 Mio. (31.12.2010: EUR 80, Mio.) -mehr als das Doppelte der erforderlichen Eigenmittelunterlegung. Dies sei insofern bemerkenswert als dies in einem Umfeld erreicht werden konnte, in dem viele Institute damit kämpfen, die erforderliche Eigenkapitalquote überhaupt zu erfüllen, so Weinzierl. Die Bilanzsumme der Bank betrug EUR 359 Mio. (2011: EUR 420 Mio.). Das verwaltete Kundenvermögen konnte mit über EUR 1,1 Mrd. gegenüber dem Vorjahr leicht ausgebaut werden. Mit 31.12.2012 beschäftigte die Meinl Bank 70 Mitarbeiter.

Positiver Ausblick 2013

Die Meinl Bank gibt einen positiven Ausblick auf das Geschäftsjahr 2013. Dies belegen die Zahlen für die ersten sechs Monate diesen Jahres: Das operative Ergebnis (EGT) beträgt demnach EUR 1,1 Mio und das Ergebnis der Bank beträgt im ersten Halbjahr 2013 rund EUR 443.000. Die Bilanzsumme konnte auf EUR 412 Mio gesteigert werden was vor allem auf die erfolgreiche Expansion des Instituts und die Gewinnung von Neukunden zurückzuführen ist.

Meinl Bank Vorstand Peter Weinzierl: "Während die meisten Banken mit Milliarden an Steuergeldern durch die Krise getragen werden, waren wir 2012 in der Lage - trotz eines mittlerweile länger als fünf Jahre dauernden ergebnislosen und vorverurteilenden MEL -Verfahrens -operativ positiv zu wirtschaften. Wir haben die Wirtschafts- und Finanzkrise als unabhängiges Unternehmen aus eigener Kraft erfolgreich gemeistert. Während unser operatives Ergebnis 2012 klar zeigt, dass wir die Talsohle durchschritten haben, belasteten hohe Rückstellungen für soziale Vergleiche noch einmal das Ergebnis." Bei der Bank geht man jedoch davon aus, dass es keine derartig hohen Rückstellungen mehr geben wird.

"Die Zahlen für das erste Halbjahr 2013 belegten den positiven Trend", so Weinzierl.

Expansion in Zentral- und Osteuropa

Die Bank nutze ihre gute Positionierung für weiteres Wachstum, sagte Weinzierl. Laut Weinzierl haben sich die Geschäfte in Österreich zufriedenstellend stabilisiert. Im Wiener Hauptquartier des Unternehmens würden die Bereich Corporate und Investment Banking, sowie Corporate und Bank Client Relations ausgebaut.

In Zentral- und Osteuropa sei das Institut planmäßig auf Wachstumskurs. Die neu eröffnete Meinl Bank Filiale in Prag habe sich gut etabliert. Die dort angebotenen Leistungen, Private Banking und Corporate Finance Advisory, würden gut angenommen, sagte Weinzierl.

Die Strategie, den Schwerpunkt auf die individuellen Betreuung und Konzeption maßgeschneiderter Produkte - insbesondere Treuhandlösungen, Immobilieninvestments und Beteiligungsprodukte zu legen sei aufgegangen, es habe sich herauskristallisiert, dass neben Privatkunden vor allem ausgewählte institutionelle Anleger aus Tschechien, Russland und der Ukraine unsere Angebote in Anspruch nehmen, so Weinzierl.

Konkrete Produkte - Chancen bei Immobilen

Die Anfang 2013 in Prag eröffnete Immobilien-Verwaltungsgesellschaft, die Prague Prime Homes kann erste Erfolge aufweisen. Die Prag Prime Homes generiert attraktive Immobilienprodukte, die die Meinl Bank ihren Kunden als

- direkte Immobilienbeteiligung in Form eines Eigentümer- Gemeinschaftsmodells als auch

- indirekte Beteiligungen über einen Prag-Immobilienfonds anbietet.

Zielsetzung des Unternehmens ist Identifizierung und Analyse, die Abwicklung des Erwerbs, gegebenenfalls Durchführung des Development -Managements und die Verwaltung von Immobilien. Weinzierl: "Unsere Einschätzung das Prager Immobilienmarktes erwies sich als richtig: im Verhältnis zu Wien oder Berlin sind Prager Immobilien noch günstig. Wir sehen dort weiteres erhebliches Potential."

Hintergrundinformationen:

Informationen zum so genannten MEL Diskurs:

Das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Wien in Zusammenhang der im Zuge der Wirtschaftskrise gesunkenen Kurse der MEL (heute Atrium; Anm.) dauert nun schon ca. fünf Jahre - ohne jedes Ergebnis. Die Meinl Bank macht seit Jahren rechtsstaatlich problematische Maßnahmen der Behörde in diesem Zusammenhang transparent und bietet auch im Rahmen dieser Ergebnisveröffentlichung einen Überblick über den Stand der Dinge:

13 letztinstanzlich festgestellte Rechtsbrüche der Staatsanwaltschaft gegen Meinl Bank

Unabhängige Gerichte haben mittlerweile in 13 Fällen letztinstanzlich Rechtsbrüche der ermittelnden Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit MEL-Verfahren festgestellt:

- Das OLG Wien monierte zwei Rechtsverletzungen gegen die Meinl Bank im Zusammenhang mit Gutachterbestellungen, wobei neben der Befangenheit eines Sachverständigen ein massiver Verstoß gegen das Beschleunigungsgebot festgestellt wurde.

- Ebenfalls vom OLG Wien wurde eine Rechtsverletzung der Staatsanwaltschaft Wien im Zusammenhang mit deren (vergeblich; Anm.) versuchter Beschlagnahme von Liegenschaften Julius Meinls festgestellt.

- Der Slowakische Verfassungsgerichtshof verurteilte eine von der Wiener Staatsanwaltschaft initiierte Hausdurchsuchung in Bratislava als verfassungswidrig.

- Vom OLG Wien wurde des Weiteren die Durchsuchung einer Rechtsanwaltskanzlei als rechtswidrig festgestellt.

- Drei Rechtsverletzungen gegen Organe der Meinl Bank stellte das OLG Wien im Zusammenhang mit unrechtmäßigen elektronischen Überwachungen des Instituts fest, die für das OLG Wien "grotesk" anmuteten.

- Das Landesgericht für Strafsachen Wien stellte drei Rechtsverletzungen durch die Staatsanwaltschaft Wien im Zusammenhang mit unrechtmäßig verwehrter Akteneinsicht in mindestens 75 Dokumente fest.

- das OLG -Wien erkannte eine Rechtsverletzung durch die Staatsanwaltschaft Wien im Zusammenhang mit Einvernahmen von Organen der ehemaligen MEL.

- Und wiederum das OLG - Wien sah in der Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien vom November 2012 auf Auskunft über Bankkonten und Bankgeschäfte das Gesetz verletzt.

Relevante Institutionen bestätigen Meinl Bank

Folgende für den MEL-Diskurs relevante Institutionen vertreten in wichtigen Punkten die Position der Meinl Bank:

- Die österreichische Übernahmekommission stellte fest, dass das österreichische Übernahmegesetz auf MEL nicht anwendbar sei. Damit wird bestätigt, dass MEL von einem eigenständigen unabhängigen Management in Jersey gesteuert wurde, und nicht etwa von Julius Meinl oder der Meinl Bank.

- Die Finanzprokuratur, also der Rechtsanwalt des Staates Österreich sowie

- der Unabhängige Verwaltungssenat Wien bestätigen die Position der Meinl Bank, dass der Rückkauf der MEL-Zertifikate 2007 nicht veröffentlichungspflichtig war.

- Die Österreichische Kontrollbank und die Wiener Börse teilen die Rechtsmeinung der Bank in der Frage der Unterscheidung von Aktien und Zertifikaten: Inhaber von Zertifikaten sind in allen zentralen Aktionärsrechten unmittelbaren Aktionären gleichgestellt.

- In einer Erklärung vom 22.12.2010 stellte die "Jersey Financial Services Commission" (Finanzmarktaufsicht von Jersey) als Ergebnis einer langen und intensiven Untersuchung fest, dass die im Jahr 2007 erfolgten Rückkäufe von an der Wiener Börse gelisteten MEL-Zertifikaten (ADC'S) keinen Bruch des Aktiengesetzes darstellten und daher rechtskonform waren. Am 7. Februar 2012 wurden die Untersuchungen hinsichtlich MEL endgültig eingestellt.

- Im Dezember 2011 entschied das Internationale Schiedsgericht in Wien, dass Gebühren der Meinl Bank für Airports International und Power International rechtskonform waren - da diese Gebühren im Prinzip denjenigen der MEL entsprachen, ergibt sich daraus, dass auch das diesbezügliche Verfahren eingestellt werden müsste.

- Im März 2012 bestätigte das OLG- Wien, dass der Staatsanwalt das Recht der Beschuldigten auf ein zügiges Verfahren massiv gebrochen hat.

- Im März 2013 reduzierte das OLG Wien die im Zuge der unrechtmäßigen U-Haft von Julius Meinl im April verlangte EUR 100 Mio Kaution um EUR 90 Mio. Dies wurde als klares Zeichen der Justiz gewertet, den vorverurteilenden Charakter des MEL - Verfahrens zu minimieren.

Soziale Lösungen für MEL - Kleinanleger

Die Meinl Bank ist das einzige österreichische Bank - Institut, das konkrete Schritte zur Abmilderung von Härtefällen bei unerfahrenen Kleinanlegern, die durch Kursverluste infolge der Wirtschaftskrise entstanden sind, unternimmt. Das Institut hat bisher mit rund 6.061 MEL - Kleinanlegern soziale Lösungen realisiert und dafür rund EUR 31 Mio aufgewendet. In Zusammenhang mit MEL waren zum Jahresende 2012 1.464 Zivilklagen gegen die Bank anhängig (2011:

1.800) Von Seiten der Bank wurden mit EUR 18 Mio (2001: EUR 14,4 Mio) ausreichend und entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen Rückstellungen zur Abdeckung der Klagsrisiken gebildet.

Meinl Bank AG:

Die Meinl Bank bietet als Privatbank Leistungen im Bereich Corporate Finance, Fondsmanagement sowie privater und institutioneller Vermögensverwaltung an. Mit der Julius Meinl Investment GmbH verfügt die Meinl Bank über eine eigene Investmentfondsgesellschaft. Die Meinl Bank steht eigenständig auf einem starken ökonomischen Fundament, die Eigenmittel des Instituts sind mit EUR 57,8 Mio mehr als doppelt so hoch wie die gesetzlich vorgeschriebene Eigenmittelunterlegung. Damit ist die Bank für die Zukunft gut positioniert.

Rückfragen & Kontakt:

Meinl Bank AG

Pressestelle

Thomas Huemer

Tel.: +43 1 531 88 - 520

e-mail.: huemer @ meinlbank.com