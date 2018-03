Bures zu Verkehrsunfallbilanz: Zahl der Verkehrstoten seit 2002 beinahe halbiert

"Arbeiten weiter konsequent daran, unsere Straßen noch sicherer zu machen"

Wien (OTS/BMVIT) - Verkehrsministerin Doris Bures sieht die heute veröffentlichte Verkehrsunfallbilanz mit gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite gab es im Vorjahr einen leichten Anstieg bei den tödlichen Unfällen um 1,5 Prozent. Auf der anderen Seite gibt es heuer im ersten Halbjahr einen sehr starken Rückgang um beinahe 20 Prozent. "Jeder Tote und Verletzte im Straßenverkehr ist einer zu viel. Ich sehe die Ergebnisse der Unfallstatistik deswegen auch als einen Handlungsauftrag. Wir haben in den letzten Jahren viel erreicht, und wir werden konsequent weiter daran arbeiten, unsere Straßen noch sicherer zu machen", so die Ministerin. ****

Ungebrochen positiv ist der längerfristige Trend. Seit 2008 gab es bei der Zahl der Verkehrstoten einen Rückgang um 22 Prozent, im Zehnjahresabstand um 45 Prozent. 2002 kamen in Österreich 956 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, 2008 waren es 679, 2011 523 und im Vorjahr 531. Nachdem die Unfalldatenaufzeichnung seit dem Jahr 2012 mit einer geänderten Erhebungsmethode gemacht wird, sind die einzelnen Kategorien nicht ohne weiteres vergleichbar. Die Ministerin verspricht sich aber vom neuen Umfalldatenmanagement, dass es helfen wird, riskante Situationen, Straßenstellen und Verhaltensweisen noch präziser zu erkennen.

"Obwohl die Mobilität zunimmt, werden unsere Straßen sicherer", so die Ministerin. Dafür gibt es viele Faktoren, so werden die Autos mit immer mehr Sicherheitsfeatures ausgestattet; zugleich wirken sich die vielen Verkehrssicherheitsmaßnahmen der letzten Jahre positiv aus. "Es kommt auf die Kombination an - sichere Fahrzeuge, eine sichere Infrastruktur, strenge Regeln, Kontrolle und Bewusstseinsbildung", betont Bures, "in allen Bereichen haben wir sehr viel getan und viel erreicht."

So sind im laufenden Jahr wesentliche Neuerungen für den Straßenverkehr in Kraft getreten. Das Fahrradpaket mit der Einführung von Fahrradstraßen, Begegnungszonen, dem Handyverbot beim Radfahren und mehr Flexibilität für die Kommunen bei der Radwegebenützungspflicht ist seit 31. März geltendes Recht. Und ganz aktuell läuft die große Bewusstseinsbildungskampagne von Verkehrsministerium und KfV rund um Kinder im Straßenverkehr, Motto:

"Kinder sehen die Welt anders".

Die EU-Führerscheinrichtlinie wurde umgesetzt und gilt seit 19. Februar, womit die Motorradausbildung ganz gezielt auf Gefahrenwahrnehmung, Risikokompetenz und Fahrpraxis ausgerichtet wird. Schon davor hat die Verkehrsministerin die Mopedausbildung reformiert, seitdem beinhaltet die Ausbildung acht Stunden Praxis. Und mit der Motorradsicherheitsmillion hat das Verkehrsministerium eine Anschubfinanzierung für die Länder zur Verfügung gestellt, mit der besonders kritische Verhältnisse auf den Straßen entschärft werden können.

Seit 1. Jänner 2012 gilt auf den heimischen Autobahnen und Schnellstraßen die Rettungsgassenpflicht, wenn sich ein Stau bildet. Und es wurde erstmals das Rücksichtnahmegebot in der Straßenverkehrsordnung verankert. Die Radhelmpflicht für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr ist seit 31.Mai 2011 in Kraft und bewährt sich, wie eine aktuelle Studie des KfV zeigt.

In den Jahren davor hat die Verkehrsministerin zwei Verkehrssicherheitspakete ausgearbeitet. So gibt es seit September 2009 deutlich höhere Strafen für Hochrisikogruppen Raser und Alkolenker, nach Alkofahrten kann der Führerschein länger entzogen werden und es gibt einheitliche Strafen auf den Autobahnen. Ebenfalls im Jahr 2009 wurde die große Bewusstseinsbildungskampagne gegen Alkohol am Steuer gestartet.

Im zweiten Verkehrssicherheitspaket, das Anfang 2011 in Kraft getreten ist, wurde die Führerscheinentzugsdauer für Extremraser verlängert. Und die Polizei bekam die Möglichkeit, Strafen gegen ausländische Verkehrssünder wirksam einzubringen. Bis eine Verkehrsstrafe bezahlt ist, kann eine Sicherheitsleistung einbehalten oder auch das Fahrzeug solange stillgelegt werden. Außerdem wurde die Grundlage für den Beitritt Österreichs zur Europäischen Führerschein-und Fahrzeughalterdatenbank EUCARIS geschaffen.

Ein besonderer Schwerpunkt der letzten Jahre war immer die Kindersicherheit. Hier wurde der Verkauf von Kindersitzen, die nicht der aktuellsten Prüfnorm entsprechen, verboten. Nachdem Verstöße gegen die Kindersicherung zu den häufigsten Vormerkdelikten zählen, werden jetzt als Maßnahme spezielle Kindersicherungs-Kurse vorgeschrieben, statt wie davor allgemeine Fahrsicherheits-Trainings.

Neben den rechtlichen Änderungen hat die Verkehrsministerin die Förderung für Verkehrssicherheitsprojekte forciert; darunter das von der EU ausgezeichnete Projekt "Close to", bei dem junge Alkolenker, die einen schweren Unfall verursacht haben, mit anderen Jugendlichen ein Verhalten, das Leben zerstören kann, diskutieren. Das Pilotprojekt Alkolocks für Berufskraftfahrer wurde erfolgreich abgeschlossen, aktuell läuft noch das Pilotprojekt Alkolocks für Lenker, die wiederholt alkoholisiert erwischt wurden. Die Ergebnisse werden im Herbst vorliegen.

Bures: "Das alles wird dazu beitragen, dass wir die heimischen Straßen zu den sichersten in Europa machen. Aber den wichtigsten Beitrag können und müssen die VerkehrsteilnehmerInnen selbst leisten, indem sie vorsichtig und rücksichtsvoll unterwegs sind - dann kommen alle sicher ans Ziel." (Schluss)

