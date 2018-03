Vernichtende Kritik des Rechnungshofes am ÖPUL

Grüne Niederösterreich: Erschreckendes Netzwerk am Niederösterreichischen Landtag vorbei

St. Pölten (OTS) - Seit jeher kritisieren die Grünen das Österreichische Programm für Umweltgerechte Landwirtschaft (ÖPUL), weil es vordergründig laut der ÖVP der Umwelt helfen soll, im eigentlichen Sinn aber Betriebshilfen darstellen. "Die ÖVP kann nicht einmal sagen, wie sehr die Agrarprogramme der Umwelt geholfen haben", ist die Bilanz des Rechnungshofes für Landtagsabgeordnete Helga Krismer ein Schlag ins Gesicht.

Die Grünen sind mit diversen "privatisierten" Spekulationsgeschäften der ÖVP in Niederösterreich schon abgebrüht und sehen die Aufdeckung des Rechnungshofes rund um das landeseigene Unterprogramm "Ökopunkte" nur noch als Symptom einer Alleinregentschaft der ÖVP - im Stil des Proporz der 1960er Jahre. "Wenn der Rechnungshof meint, dass 10 Mio. Mehrausgaben am Landtag vorbei passieren, wird LR Sobotka wieder sagen, das hätte ja nachgefragt werden können. Und so denkt sich in Niederösterreich niemand was dabei, wenn ein Vereinsvorstand gleichzeitig der fördermittelauszahlende Agrarbeamte ist. "Effizienz made in Niederösterreich", ätzt die stv. Klubobfrau Helga Krismer.

Helga Krismer fordert die Landesregierung auf, die Kritik des Rechnungshofes endlich ernst zu nehmen.

