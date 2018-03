ÖAMTC: Schwerverletzter Niederösterreicher mit Ambulanzjet aus Türkei heimgeholt

Verbrennungen zweiten Grades durch Gaskartusche

Wien (OTS) - Am 28. Juni 2013 startete Familie K. aus Niederösterreich mit dem Auto in Richtung Türkei. Zu diesem Zeitpunkt ahnten weder das Ehepaar noch die beiden Kinder etwas von der dramatischen Wendung, die der Traumurlaub nehmen würde. "Am 6. Juli fing auf einem Campingplatz in der Türkei die Gaskartusche, die Familienvater Matthias K. zum Kochen verwenden wollte, plötzlich Feuer. Der 44-Jährige erlitt dabei Verbrennungen zweiten Grades an beiden Ober- und Unterarmen sowie an den Beinen", berichtet Michael Tagunoff, Leiter der ÖAMTC-Schutzbrief-Nothilfe. "Auch das Zelt der Familie brannte vollständig nieder."

Nachdem der Patient erstversorgt und in einem Krankenhaus in der Türkei weiter behandelt worden war, wurde auch die Schutzbrief-Nothilfe des ÖAMTC verständigt. Der Vertrauensarzt des Clubs entschied schließlich gemeinsam mit den Ärzten vor Ort, den 44-Jährigen so bald wie möglich per ÖAMTC-Ambulanzjet nach Österreich zurückzubringen. "Für die geschockte Familie von K. wurde vom Club ein Heimflug mit einer Linienmaschine organisiert. Das Auto wird zu einem späteren Zeitpunkt von einem ÖAMTC-Fahrer abgeholt und nach Österreich gebracht", so Tagunoff. Das Ambulanzflugzeug wird auf dem Rückflug nach Wien in Korfu zwischenlanden. Dort ist eine Schutzbrief-Inhaberin aus Wien schwer erkrankt. Sie wird auf diesem Weg zeitgleich zurück in die Heimat geholt. Der Jet wird voraussichtlich heute, Mittwoch, am frühen Nachmittag in Wien landen. Für den Weitertransport der Patienten in Krankenhäuser in Niederösterreich bzw. Wien hat der ÖAMTC bereits gesorgt.

Die Kosten für die beiden Rückholungen belaufen sich auf rund 20.000 Euro. Für diese Summe kommt zur Gänze der ÖAMTC auf, weil beide Patienten Inhaber eines ÖAMTC-Schutzbriefes sind. Der ÖAMTC-Schutzbrief garantiert Soforthilfe in Österreich und in allen Reiseländern Europas, auf allen Mittelmeerinseln und in allen Mittelmeerländern, auf den Kanaren, den Azoren und auf Madeira. Der Schutzbrief gilt sowohl für den Schutzbriefinhaber als auch für dessen Partner sowie für dessen Kinder bis 19 Jahre. Weitere Informationen zum ÖAMTC-Schutzbrief findet man unter www.oeamtc.at/schutzbrief. Weltweit sind durch die internationale Vernetzung des ÖAMTC 200 Schwesterclubs auch für österreichische Urlauber im Einsatz. In den 16 europäischen Notrufstationen sind über 250 deutschsprachige Mitarbeiter mit Erfahrung im Umgang mit den Behörden des Landes rund um die Uhr erreichbar.

Mehr Infos zum ÖAMTC-Schutzbrief und Leistungen findet man unter www.oeamtc.at/schutzbrief.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation

Tel.: +43 (0) 1 711 99-1218

kommunikation @ oeamtc.at

http://www.oeamtc.at