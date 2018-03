Nationalratswahl: Team Stronach für TIROL präsentiert Landesliste

"Mit unseren Spitzenkandidaten können wir unsere Forderungen in Wien durchsetzen"

Innsbruck (OTS) - Die Mitglieder des Landesparteivorstandes haben auf Vorschlag von Landesparteiobmann Walter Jenewein die Landesliste für die Nationalratswahl verabschiedet und über die Kandidaten für die Regionalwahlkreise abgestimmt: So tritt der Landesparteiobmann des Team Stronach TIROL, Walter Jenewein, als Spitzenkandidat für TIROL an. Der 47-jährige Peter Rief ist Landesparteiobmann Stellvertreter im Team Stronach und führt für seine Fraktion auch den Regionalwahlkreis im Tiroler Oberland (7D Reutte, Imst und Landeck) an. Für den größten Regionalwahlkreis Innsbruck Land (7B Innsbruck Land) kandidiert mit Elmar Putzl ein 49-jähriger Unternehmer aus Pfons auf dem dritten Listenplatz.

"Im Wahlkampf wolle das Team Stronach für TIROL vor allem mit regionalen Themen punkten", so Landesparteiobmann Walter Jenewein.

Als sozialökonomische Partei der Mitte müssen wir zuerst das wirtschaftliche Umfeld verbessern, Arbeitsplätze schaffen um dadurch den Wohlstand der Bürger zu verbessern. Es sollen nur die Besten an der Spitze einer Partei oder eines Unternehmens stehen und nicht jene, die das richtige Parteibuch haben. Wir im Team Stronach für TIROL zeigen Missstände auf und erklären im gleichen Atemzug auch unsere Vorstellung von konstruktiver Politik, die auf unseren Werten Wahrheit, Transparenz und Fairness basiert. Unsere Gesellschaft braucht wieder ein solides Fundament. Wir stehen für eine freiwillige Ganztagsschule, die den Eltern ermöglicht den Beruf wieder auszuüben ohne die Kinder zu vernachlässigen.

"Mit unseren Spitzenkandidaten können wir unsere Forderungen in Wien durchsetzen", so Jenewein. "Erfahrung in der Politik und in der Wirtschaft können sich gut ergänzen und hilft bei schwierigen Entscheidungen die Richtige zu treffen", sagt Landesobmann Walter Jenewein.

Für das Team Stronach kandidieren in Tirol auf der Landesliste u.a. folgende Persönlichkeiten:

1. Walter Jenewein, 23.01.1963, Selbständiger Tischlermeister, Dorfstraße 51, 6142 Mieders, verheiratet, fünf Kinder, Motto: "Tirol muss wieder in Wien gehört werden!" 2. Peter Rief, 13.08.1966, Versicherungsmakler, Hnr. 96, 6672 Nesselwängle 3. Putzl Elmar, 11.04.1964, Unternehmer Werbegrafik, Römerweg 13, 6143 Pfons

4. Lanbach Gerhard, 23.01.1958, Angestellter, Grauer Stein Weg 36, 6020 Innsbruck

5. Eder Ilse, 16.08.1953, Pensionistin, Karwendelweg 28, 6123 Terfens

In den Wahlkreisen werden wir die Wünsche und Anregungen der Bürger genau analysieren und mit ihnen gemeinsam Inhalte entwickeln. Es ist für das Team Stronach wichtig eine gute Verbindung zur Basis zu haben und deren Ideen aufnehmen. "Wir werden uns dafür einsetzten auch die Nichtwähler zu erreichen um sie von den neuen Werten zu überzeugen", so der Landesobmann abschließend.

