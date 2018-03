Seeber zu EU-Tabakverordnung: Jugendschutz ja, aber keine überbordende Verpackungs-Regulierung

Gesundheitsausschuss des EU-Parlaments stimmt heute über neue Regeln für Tabakprodukte ab

Brüssel, 10. Juli 2013 (ÖVP-PD) "Bei der geplanten Tabakrichtlinie soll sich die EU darauf konzentrieren, Jugendliche vom Rauchen abzuhalten. Jugendschutz ja, aber keine überbordende Verpackungs-Regulierung", so der Umwelt- und Gesundheitssprecher

der Europäischen Volkspartei (EVP), Richard Seeber, heute im Vorfeld der am Nachmittag stattfindenden Abstimmung im Gesundheitsausschuss des EU-Parlaments. "Bei den neuen Regelungen geht es nicht darum, die Selbstbestimmung des Menschen einzuschränken, sondern auf mögliche Risiken hinzuweisen. Zudem muss man den Rauchern das sicherste Produkt anbieten. Außerdem soll Tabak nach Tabak schmecken und nicht der Einstieg ins Rauchen durch Zusatzstoffe wie Menthol und Vanille 'schmackhafter' gemacht werden", erklärt Seeber. ****

Daher sieht der Gesetzesvorschlag der EU-Kommission vor, dass bestimmte Zusatzstoffe im Tabak verboten werden sollen. Auch sollen Zigarettenschachteln mit abschreckenden Bildern die Gesundheitsschäden infolge des Rauchens deutlich machen. "Tabakkonsum ist das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko. Jedes Jahr tötet das Rauchen fast 700.000 Menschen in Europa. Rund 94 Prozent aller Raucher beginnen damit vor dem 25. Lebensjahr.

Deshalb ist es richtig, alles Notwendige zu tun, um Jugendliche vom Einstieg abzuhalten", so der ÖVP-Abgeordnete. 38 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher bezeichnen sich laut einer Umfrage der Österreichischen Krebshilfe als Raucher. Die Österreichische Apothekerkammer rechnet allein in Österreich bis zu 14.000 Todesfälle jährlich dem Rauchen zu.

Manche Praktiken der Tabakindustrie, die bewusst darauf abzielen, Jugendliche anzulocken, sind Seeber ein Dorn im Auge:

"Vitamine oder andere Zusatzstoffe, die entweder den Eindruck erwecken, das Produkt sei gar nicht so schädlich, oder die den abhängigmachenden Effekt des Tabaks verstärken, haben nichts in Zigaretten verloren", betont Seeber. Die heutige Abstimmung im Gesundheitsausschuss muss noch vom Plenum des EU-Parlaments und den Regierungen der Mitgliedstaaten abgesegnet werden.

