"Am Schauplatz" am 11. Juli: "Nicht von dieser Welt"

Reportage über Menschen, denen das Leben ohne Mystik zu gewöhnlich wäre

Wien (OTS) - Sie glauben an Engerln und Dämonen, unterhalten sich mit Verstorbenen und brauen Liebestränke. Für die "Am Schauplatz"-Reportage "Nicht von dieser Welt" - zu sehen am Donnerstag, dem 11. Juli 2013, um 21.05 Uhr in ORF 2 - haben Nina Horowitz und Klaus Dutzler Menschen getroffen, denen das Leben ohne Mystik zu gewöhnlich wäre und die ihre Übersinnlichkeit zum Beruf gemacht haben. Es werden immer mehr. In Österreich gibt es 13.400 praktische Ärzte und schon 13.000 Energetiker. Die Behauptung, dass sie heilen können, ist ihnen aber verboten.

In Latschach am Faaker See ordiniert Daniela Helene Weber als Medium Silvi. Sie könne schönes Wetter herbeizaubern und mit Verstorbenen Kontakt aufnehmen, behauptet sie. Sogar mit Prominenten wie dem ehemaligen Bundeskanzler und Agnostiker Bruno Kreisky kann sie im Jenseits plaudern. Eine Stunde kostet ihre Klienten 60 Euro und das Medium viel Kraft. So viel Kraft, dass Frau Weber vor ein paar Jahren sogar an einem Burn-out litt. Deshalb erholt sie sich heute, so oft es ihre Zeit erlaubt, bei Kurzurlauben in Italien.

Ihre Energie holen sich Wolfgang Hanisch und Werner Sailer am mystischen "Platz des Skorpions" in Kautzen im Waldviertel. Alle Steine zusammen spiegeln das Sternbild des Skorpions wider, so die Legende. Die zwei Freunde glauben felsenfest an die Kraft der Steine. Und daran, dass ein Stück Keramik im Glas sogar den Schankwein gesünder macht.

Sehnsucht nach höheren Mächten hat die Kartenlegerin Karo Petek. Sie will in Hallein ein Energiezentrum aus Stahl und Glas bauen. Grundstück hat sie noch keines, auch noch keine Sponsoren, aber eine Vision, wie es aussehen soll. Im Moment arbeitet sie mit ihren Klienten noch zu Hause. Zum Beispiel mit Hilfe einer Kristallliege, die die sieben Hauptchakren wieder in Ordnung bringen soll. Die 2.000 Nebenchakren werden dabei angeblich auch aktiviert. Nebenbei.

Elisa Schlemmer ist erst seit einigen Jahren hauptberuflich Hexe. Die gelernte Krankenschwester residiert in einem großen Vierkanthof mitten in Niederösterreich und kann über einen Mangel an Kundschaft nicht klagen. Sie braut Zaubertränke aller Art. Imageprobleme gibt es dennoch. Dass viele noch immer dem Bild der kinderfressenden Märchenhexe anhängen, ärgert sie. Und wenn die Wirtschaftskammer wissen will, welches Gewerbe sie ausübt, wird es überhaupt kompliziert.

