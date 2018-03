Humorvoller Ausklang des Schuljahres

Landesrätin Mennel lud zur Schlusstagung der Pflichtschulen

Bregenz (OTS/VLK) - Rund 100 Direktorinnen und Direktoren der Vorarlberger Pflichtschulen trafen sich am Dienstag, 9. Juli 2013, zur traditionellen Schulschlusstagung im Landhaus in Bregenz. Schullandesrätin Bernadette Mennel nützte diesen Anlass, um sich einmal mehr für die großartige Arbeit an den Schulen zu bedanken.

Auch in diesem Jahr habe sich das Bildungsland Vorarlberg in vielen Bereichen weiterentwickelt. "Das Engagement der Schulleiterinnen und Schulleiter hat wesentlich zum erfolgreichen Gelingen wichtiger Projekte und Initiativen beigetragen. Für diese gute Zusammenarbeit möchte ich herzlich Danke sagen", versicherte Landesrätin Mennel den anwesenden Direktorinnen und Direktoren.

Anschließend sorgte der Tiroler Kabarettist und pensionierte Lehrer Gerhard Sexl mit Auszügen aus seinem Schulprogramm "Schwamm drüber" für einen humorvollen Ausklang des Schuljahres.

