Brasilianische Regierung beauftragt IMC FH Krems mit der Ausbildung von Event-ExpertInnen

Krems (OTS) - Seit 2. Juli 2013 ist es amtlich: Brasilianische Regierungsbeauftragte unterzeichneten einen Bildungsvertrag mit der IMC FH Krems - ab Oktober 2013 werden insgesamt 25 junge brasilianische Führungskräfte an der IMC FH Krems in einem Kurzlehrgang zum Themenbereich Event- und Destinationsmanagement ausgebildet. Der Lehrgang ist Teil des von der brasilianischen Regierung initiierten Ausbildungsprogrammes "Young Ambassadors of Brasilia". Die IMC FH Krems ist dabei einer der renommierten Bildungspartner, die in diesem Zusammenhang unter anderem neben der Elite-Universität Harvard, dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge sowie der Université Paris-Sorbonne mit Brasilia kooperieren.

Schon im kommenden Herbst werden die 25 High Potentials ihren vierwöchigen Lehrgang an der Fachhochschule Krems antreten. Die TeilnehmerInnen bringen ein abgeschlossenes Bachelorstudium und mindestens zwei Jahre Berufserfahrung mit und sollen besonders im Bereich Eventmanagement für Großveranstaltungen fit gemacht werden. Dabei geht es unter anderem auch um das Erarbeiten von Sicherheitskonzepten und touristischen Paketlösungen sowie die richtige Vermarktung von Großevents wie der FIFA 2014 und der Olympischen Spiele 2016. Generelles Ziel des Programmes "Young Ambassadors of Brasilia" ist es, jungen Führungskräften internationale Erfahrungen und Sichtweisen im Rahmen von Kurzausbildungen näher zu bringen.

"Wir freuen uns sehr über diese großartige Zusammenarbeit und sind sehr stolz, dass das Know-how unserer Vortragenden auch international so hohe Anerkennung genießt. Es ist nur schade, dass das brasilianische Projekt von sozialen Unruhen in Brasilien besonders in Zusammenhang mit der FIFA 2014 überschattet wird. Dennoch sehen wir der Kooperation im Rahmen von 'Young Ambassadors of Brasilia' positiv entgegen", so Hon.Prof. Dr.h.c. Mag. Heinz Boyer, Geschäftsführer der IMC FH Krems.

Erstkontakte durch das Bundesministerium

Die ersten Kontakte für diesen Bildungsexport zwischen Österreich und Brasilien wurden im März 2013 geknüpft, als im Zuge einer Delegationsreise von Bundesminister Univ.-Prof. Dr. Karlheinz Töchterle die brasilianische Regierung ihr Anliegen und ihren Bedarf nach fachlicher Expertise im Bereich Eventmanagement und Tourismuswirtschaft vorbrachte. Nur wenige Monate später wurde der Bildungsauftrag mit der IMC FH Krems unterzeichnet.

"Mit der Kooperation zeigt sich einmal mehr die internationale Attraktivität des österreichischen Wissenschafts- und Bildungsstandorts und das Interesse am Export österreichischer Expertise. Es freut mich zu sehen, dass das im März unterzeichnete Rahmenabkommen für Bildung und Wissenschaft mit Brasilien weitere Früchte trägt", so Bundesminister Töchterle.

Exkursionen geben Einblick in österreichische Vorzeigeprojekte

"Das Erlernte mit der Praxis zu verbinden", ist die Devise der IMC FH Krems, die neben der hohen Qualität der Lehrenden und ihrer Internationalität besonders wegen ihres Praxisbezugs kürzlich von PersonalistInnen österreichischer Top-Unternehmen zur besten Fachhochschule Österreichs gewählt wurde (Magazin FORMAT 26.2013). So sind auch im Rahmen des Kurzlehrgangs Exkursionen zu führenden Tourismusanbietern und in renommierte österreichische Tourismusregionen geplant, um den brasilianischen KollegInnen Einblick in Best Practice-Beispiele zu geben.

"Mit dieser Vorgehensweise ist sichergestellt, dass die TeilnehmerInnen des maßgeschneiderten Lehrgangs das Erlernte unmittelbar in ihrem Aufgabenbereich umsetzen können", ist IMC FH Krems Vizerektor Prof.(FH) Dr. Karl Ennsfellner überzeugt.

IMC FH Krems führend im Bildungsexport

Aufgrund ihrer internationalen Ausrichtung ist der Bildungsexport an der IMC FH Krems seit vielen Jahren ein fixer Bestandteil des Leistungsspektrums. Viele Länder wie die Ukraine, Aserbaidschan, Vietnam, China, Bulgarien und der Oman konnten in den letzten Jahren von der fachlichen Expertise der IMC FH Krems-Lehrenden profitieren.

