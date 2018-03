Studenten der FH Wiener Neustadt entwickelten Niederösterreich-Apps

Open Government Data - Angebot der Landesverwaltung als Grundlage

St. Pölten (OTS/NLK) - Zwei Projektteams der Fachhochschule Wiener Neustadt haben das Open Government Data-Angebot der niederösterreichischen Landesverwaltung als Basis für die Entwicklung von so genannten "Apps" genutzt. Auf data.noe.gv.at sind offene Verwaltungsdaten der NÖ Landesverwaltung frei zugänglich und in maschinenlesbarer Form zur Weiterverarbeitung veröffentlicht.

Ein Projektteam der Fachhochschule hat im Zuge der Vorlesung "Interdisziplinäres Informatik Projekt" das App "Statistik Niederösterreich" entwickelt. Dabei werden niederösterreichische Statistikdaten dynamisch, visuell und leicht verständlich aufbereitet. Die App zeigt die niederösterreichischen Statistikdaten sowohl auf Landes- als auch auf Gemeindeebene an, die Daten können teilweise sogar über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren angezeigt werden. Die App "Statistik Niederösterreich" ist für iOS, Android, Windows 8 und auch für jeden Computer im Internet unter www.statnoe.pilhar.net verfügbar.

Das zweite Projektteam hat im Rahmen derselben Lehrveranstaltung das App "Freizeit NOE" umgesetzt. Dabei werden Daten über Kunst im öffentlichen Raum, Spielplätze, Luftqualität und den Nextbike-Stationen verarbeitet. So werden etwa bei den Luftdaten stets die aktuellen Werte wie zum Beispiel Feinstaub- oder Ozonbelastung angezeigt. Bei den Nextbike-Daten sind die aktuell verfügbaren Fahrräder einsehbar, bei Kunst im öffentlichen Raum und bei den Spielplätzen werden die jeweiligen Objekte an ihrem Standort angezeigt. Die App "Freizeit NOE" ist für Android verfügbar.

Neben diesen beiden Apps der FH Wiener Neustadt wurden von Privatpersonen auch schon weitere Apps auf Grundlage der niederösterreichischen Open Government Data entwickelt. So soll das App "Baby benamsen" zur einfachen Namenssuche für Babys dienen, bei der Webanwendung "Spielplätze in Niederösterreich" wiederum kann sehr einfach mit jedem Webbrowser ein Spielplatz in der Umgebung oder an einem bestimmten Ort in Niederösterreich gesucht werden.

Alle Apps und Anwendungen auf Basis der NÖ Open Government Data sind unter http://data.noe.gv.at/Anwendungen zu finden.

