Bundespräsident Dr. Heinz Fischer gratuliert Bundesminister a.D. Dr. Peter Jankowitsch zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Bundesminister a.D. Dr. Peter Jankowitsch zum 80. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen jahrzehntelanges Wirken für Österreich würdigt. "Wie nur wenige in unserem Land haben Sie das politische Leben über Jahrzehnte hinweg mitgestaltet - als leidenschaftlicher Parlamentarier, als weitblickendes und geachtetes Mitglied der Bundesregierung und als österreichischer Diplomat", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

