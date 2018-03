Favoriten: Nachmittag der Ohrwürmer auf dem Laaerberg

Konzert "Schlager-Oldies im Park" am 14.7., Eintritt frei

Wien (OTS) - Ohrwürmer aus der Zeit von 1940 bis 1960 kriechen am Sonntag, 14. Juli, im "Volkspark Laaerberg" (10., Ludwig-von-Höhnelgasse, Endlichergasse, Alaudagasse, Favoritenstraße) in die Gehörgänge der Parkbesucher. Das Instrumental-Ensemble "Blu Trio" und die charmante Sopranistin Ingrid Merschl rufen ihren Zuhörern in der "Arena" des Grünraumes einstige Hits von Ivo Robic, Jimmy Makulis, Rene Carol, Caterina Valente, Rudi Schuricke, Vico Torriani und Bill Ramsey in Erinnerung. An dem Nachmittag heißt die Devise "Singen und swingen Sie mit!". Das melodiöse Nostalgie-Programm fängt um 15.00 Uhr an und dauert bis 18.00 Uhr. Musikalischer Leiter der Veranstaltung ist der Akkordeon-Virtuose und Arrangeur Helmut Schmitzberger. Niemand wird Hunger und Durst haben, denn der Gastronom "Der Ringsmuth" kümmert sich um das leibliche Wohl des Publikums. Der Eintritt zum bunten Musik-Nachmittag mit dem Titel "Schlager-Oldies im Park" ist kostenlos. Koordinator des teils schwungvollen, teils zu Herzen gehenden Konzerts ist die Arbeitsgemeinschaft "Kultur 10". Nähere Auskünfte erteilt das ehrenamtliche ARGE-Team unter den Telefonnummern 0660/464 66 14 bzw. 0676/534 69 89. E-Mails an die ARGE "Kultur 10" sind an die folgende Adresse zu senden: waldmuellerzentrum @ chello.at.

