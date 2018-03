Nationalratswahl: Team Stronach Salzburg präsentiert Landesliste

"Arbeitsplätze sichern, neue schaffen und den Wohlstand der Bürger verbessern"

Salzburg (OTS) - Die Mitglieder des Landesparteivorstandes haben heute auf Vorschlag von Nationalratsabgeordneten Erich Tadler die Landesliste für die Nationalratswahl verabschiedet. So tritt der Nationalratsabgeordnete des Team Stronach, Erich Tadler, als Spitzenkandidat für Salzburg an. Erich Tadler ist als Klubobmann Stellvertreter des Team Stronach Sprecher für Land - und Forstwirtschaft sowie Umweltsprecher.

Im Wahlkampf will das Team Stronach Salzburg vor allem mit regionalen Themen punkten, so Nationalratsabgeordneter Erich Tadler:

"Arbeitsplätze sichern, neue schaffen und den Wohlstand der Bürger zu verbessern - das ist unser oberstes Ziel. Dazu muss es der Wirtschaft gut gehen, denn sie ist der Motor, der den Wohlstand antreibt. Wir wollen für die Menschen eine konstruktive Politik machen, die auf unseren Werten Wahrheit, Transparenz und Fairness basiert. Bei der Erstellung der Landesliste haben wir eine 50-prozentige Frauenquote erreicht, das ist wohl einmalig. Im Tourismusland ist auch Integration ein wichtiges Thema. Dem wurde mit Yilmaz Toyran auf Platz 3 Rechnung getragen.

Für das Team Stronach kandidieren in Salzburg auf der Landesliste u.a. folgende Persönlichkeiten:

1. Erich Tadler, geb. 23.07.1958, Angestellter, wohnhaft in Salzburg, verheiratet. Sein Motto: Wer zur Quelle will, muss gegen den Strom schwimmen.

2. Margarete Brennsteiner-Köckerbauer, geb. 13.03.1949, Bilanzbuchhalterin, wohnhaft in Seekirchen. Margarete Brennsteiner-Köckerbauer ist die Seniorensprecherin des Teams Stronach Salzburg.

3.Yilmaz Toyran, geb. 08.10.1975, Techniker, wohnhaft in Salzburg. Sein Herzensthema ist die Integration.

4.Hannes Blumschein, geb. 16.06.1944, Hotelier im Ruhestand, wohnhaft in Bad Gastein. "Politik mit Herz- und Hausverstand!"

5. Mag. (FH) Ingrid Schönbauer, geb. 18.09.1960, Betriebswirtin, wohnhaft in Salzburg. Ihr Motto: "Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar!"

"In Salzburg haben uns tausende Wähler schon bei der Landtagswahl ihr Vertrauen geschenkt. Wir werden sie nicht enttäuschen und in den kommenden zweieinhalb Monaten bis zur Wahl noch viele Salzburger und Salzburgerinnen von unserer Politik der neuen Werte überzeugen. Wir stellen uns den Menschen, ihren Fragen und Problemen - im Internet, in persönlichen Gesprächen, im Rahmen von Veranstaltungen oder bei der Informationstour durch die Bezirke. Das Team Stronach wird sich der Herausforderung stellen - damit es allen Menschen besser geht!", erklärt Spitzenkandidat Erich Tadler.

