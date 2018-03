Vergewaltigung in der Justizanstalt Gerasdorf: Ein junger Häftling im exklusiven TV-Interview

Schwere Vorwürfe gegen die Justiz: Ein junger Häftling aus Gerasdorf spricht heute exklusiv auf PULS 4!

Wien (OTS) - PULS 4 präsentiert heute Abend das exklusive TV-Interview in Guten Abend Österreich - die AustriaNews Show live aus dem PULS 4-Center ab 18:45 Uhr. Ein jugendlicher Häftling erhebt auf PULS 4 neue Vorwürfe gegen die Justiz. So wurde auch in der Jugendhaftanstalt Gerasdorf ein junger Häftling mit einem Besenstiel vergewaltigt. Im exklusiven Fernseh-Interview berichtet der Häftling auch über andere Demütigungen durch Mithäftlinge in Österreichs Gefängnissen. So müssten junge, schwache Insassen Fäkalien essen oder werden wie ein Hund an der Leine durch den Raum geschleift. Solche Vorfälle sollen immer wieder vor kommen, da zu wenig Justizwachebeamte im Dienst seien, die diese Übergriffe verhindern könnten.

Das exklusive TV-Interview und ein bewegender Einblick in die Jugendhaftanstalt Gerasdorf sehen Sie heute um 18:45 in Guten Abend Österreich auf PULS 4.

