1.643 Schülerinnen und Schüler haben die Matura geschafft

LR Mennel gratuliert zur bestandenen Reifeprüfung

Bregenz (OTS/VLK ) - In Vorarlberg sind in den vergangenen Wochen 1.819 Maturantinnen und Maturanten zur Reifeprüfung an allgemeinbildenden höheren und berufsbildenden höheren Schulen angetreten. 1.643 davon haben die Matura gleich beim ersten Anlauf bestanden. "Ich gratuliere den Jugendlichen zu diesem erfolgreichen Schulabschluss und wünsche ihnen für den weiteren Berufs- oder Ausbildungsweg alles Gute", so Schullandesrätin Bernadette Mennel.

Insgesamt haben damit 90 Prozent die Matura auf Anhieb gemeistert. 176 Schülerinnen und Schüler müssen hingegen beim nächsten Termin im Herbst noch einmal antreten.

Im direkten Vergleich halten sich die Erfolge von AHS und BHS in etwa die Waage: An den Gymnasien haben 89 Prozent und an den berufsbildenden Schulen 91 Prozent der Kandidatinnen und Kandidaten die Prüfung geschafft.

Sehr erfreulich ist, dass auch heuer wieder in beiden Schultypen 19 Prozent einen "ausgezeichneten Erfolg" (Vorjahr: 18 Prozent) und weitere 19 Prozent einen "guten Erfolg" (Vorjahr: 20 Prozent) verbuchen konnten.

Rückfragen & Kontakt:

Landespressestelle Vorarlberg

Tel.: 05574/511-20137, Fax: 05574/511-920196

presse @ vorarlberg.at

http://www.vorarlberg.at/presse



Hotline: 0664/625 56 68, 625 56 67