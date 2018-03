Nationalratswahl: Team Stronach Niederösterreich präsentiert Landesliste

Mit dem Team Stronach den alles lähmenden rot-schwarzen Proporz beenden

Baden (OTS) - Das Team Stronach für Niederösterreich hat seine Kandidatenliste für die Nationalratswahl verabschiedet. Die fünf erstgereihten Kandidaten sind:

1. Robert Lugar, 09.07.1970, Klubobmann, verheiratet, zwei Kinder, Wahlkreis 3F - Wien Umgebung

2. Tillmann Fuchs, 07.05.1965, verheiratet, zwei Kinder, selbständiger Kommunikationsberater, Wahlkreis 3G - Niederösterreich Süd-Ost

3. Renate Heiser-Fischer, 23.4.1971, Angestellte in der Stronach Group, verwitwet, keine Kinder, Wahlkreis 3G - Niederösterreich Süd-Ost

4. Ulla Weigerstorfer, 16.08.1967, PR- & Kommunikationsagentur, eine Tochter, Wahlkreis 3E - NÖ Süd

5. Bernhard Baumegger B.A. , 13.12.1975, Unternehmer in der Immobilienbranche, Wahlkreis 3E - NÖ Süd

Das Team tritt mit dem Anspruch an, Österreich nachhaltig zum Besseren verändern und verkrustete Strukturen aufbrechen zu wollen. Lugar: "Wir treten an gegen Parteibuch- und Freunderlwirtschaft! Wer den rot-schwarzen, alles lähmenden Proporz beendet haben will, hat mit dem Team Stronach und seinen Kandidaten eine Alternative, die unabhängig von bestehenden Lobbys, Kammern und Freundeskreisen ist."

Das Team der NÖ Spitzenkandidaten stellt sich nächste Woche bei einem Pressegespräch in St. Pölten, gemeinsam mit der Team-Stronach Landesspitze den Medien vor. Die weiteren Kandidaten der Wahlkreis-und der Landesliste werden auf der TS-NÖ Homepage veröffentlicht.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach

Walter Rettenmoser

Kommunikation

Tel.: Tel.: 0664 156 52 14

walter.rettenmoser @ teamstronach.at