TV-MEDIA exklusiv: Serien-Aus für Kristina Sprenger

Die "SOKO Kitzbühel"-Kommissarin hört auf

Wien (OTS) - Wie TV-MEDIA in seiner am Mittwoch erscheinenden Ausgabe berichtet, sind die aktuell in Tirol gedrehten Folgen der ORF/ZDF-Serie "SOKO Kitzbühel die letzten mit Kristina Sprenger als Kommissarin Karin Kofler in der Hauptrolle.

Die Serie selbst soll nach Sprengers Angang weitergeführt werden, ihre Nachfolge ist offen.

