Nationalratswahl: Team Stronach Burgenland präsentiert Landesliste

Ertlschweiger:"Sagen Parteibuch und Freunderlwirtschaft den Kampf an"

Eisenstadt (OTS) - Die Mitglieder des Landesparteivorstandes haben heute auf Vorschlag von Landesparteiobmann Rouven Ertlschweiger die Landesliste für die Nationalratswahl verabschiedet und über die Kandidaten für die Regionalwahlkreise abgestimmt: So tritt der Landesparteiobmann des Team Stronach Burgenland, Rouven Ertlschweiger, als Spitzenkandidat für das Burgenland an. Der 36-jährige Pöttschinger ist Kommunikationschef im Team Stronach und führt für seine Fraktion auch den Regionalwahlkreis im Nordburgenland (1A Burgenland Nord) an. Für den zweiten Regionalwahlkreis im Südburgenland (1B Burgenland Süd) kandidiert mit Franz Peter Arnetzeder ein 37-jähriger Unternehmer aus Unterpullendorf auf dem ersten Listenplatz.

Im Wahlkampf wolle das Team Stronach Burgenland vor allem mit regionalen Themen punkten, so Landesobmann Rouven Ertlschweiger:

"Unser erstes Ziel ist, bestehende Arbeitsplätze zu sichern, neue zu schaffen und den Wohlstand der Bürger zu verbessern. Zudem sagen wir der vor allem im Burgenland ausgeprägten Parteibuch- und Freunderlwirtschaft den Kampf an. Ein Parteibuch hat am Arbeits- oder Ausbildungsplatz nichts verloren!" Das Team Stronach wolle Missstände aufzeigen, aber auch stets konstruktive Lösungsansätze anbieten. "Wir wollen für die Menschen eine konstruktive Politik machen, die auf unseren Werten Wahrheit, Transparenz und Fairness basiert. Zudem muss das Burgenland als Wirtschaftsstandort viel, viel attraktiver werden. Nur wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es auch den Menschen gut", sagt Ertlschweiger. Und er fügt hinzu: "Mit dieser Kandidatenauswahl haben wir uns die Entscheidung nicht leicht gemacht! Wir gehen nun mit erfahrenen Persönlichkeiten in den Wahlkampf, mit Menschen mitten aus dem Volk, mit Frauen und Männern, die wissen, wo die Bürgerinnen und Bürger der Schuh drückt", sagt Landesobmann Rouven Ertlschweiger.

Für das Team Stronach kandidieren im Burgenland u.a. folgende Persönlichkeiten auf der Landesliste:

1. Rouven Ertlschweiger, MSc, 08.09.1976, Angestellter, wohnhaft in Pöttsching, verheiratet, zwei Kinder; Motto: "Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist (Victor Hugo)."

2. Herbert Klikovits, 27.07.1959, Angestellter, wohnhaft in Siegendorf, verheiratet, zwei Kinder; Motto: "Wer gegen sein bessseres Wissen zu einem Unrecht schweigt, macht sich mitschuldig!"

3. Franz Peter Arnetzeder, Ing. DI (FH), 21.01.1976, Unternehmer, wohnhaft in Unterpullendorf, verheiratet, ein Kind; Motto: "Wir können den Wind nicht ändern. Aber wir können die Segel anders setzen! (Aristoteles)"

4. Paul Friedrich Luif, Dr., 07.05.1948, Universitätslektor, wohnhaft in Müllendorf, ledig; Motto: "Freiheit und Sicherheit sind die Basis für eine funktionierende Demokratie."

5. Silvia Weber, DI(FH), 03.06.1982, Angestellte, wohnhaft in Pilgersdorf, ledig; Motto: "Im Team Stronach, da hier Politik auf sachlicher Ebene gemacht wird."

"Wir werden in den kommenden zweieinhalb Monaten bis hin zur Nationalratswahl zu den Menschen hinausgehen und uns den Fragen der Bürgerinnen und Bürger stellen", sagt Ertlschweiger. Ob in persönlichen Gesprächen, im Internet, im Rahmen von Veranstaltungen oder bei der Informationstour durch alle burgenländischen Bezirke -das Team Stronach werde alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die Burgenländerinnen und Burgenländer von der Politik der neuen Werte zu überzeugen, so der Landesobmann abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Martin Klikovits

Presse Team Stronach Burgenland

Mobil: +43680 2400 777

Mail: Martin.Klikovits @ teamstronach.at