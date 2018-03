ÖZIV-Workshop bei der KinderuniWien 2013

Alles, was du schon immer von und über Menschen mit Behinderungen wissen wolltest!

Wien (OTS) - Was kostet eigentlich ein Rollstuhl? Wie stellt sich ein blinder Mensch die Farbe Rot vor? Und wie ist es, selbst einmal in einem Rollstuhl oder mit Augenbinde und Taststock unterwegs zu sein? Antworten auf diese und viele andere Fragen bietet der Workshop "Im Sitzen gehen, mit Händen sehen" mit Emilie Karall vom ÖZIV Wien und MMag. Wolfgang Nowak, Behindertenvertrauensperson der Universität Wien. Am 9. und 10. Juli jeweils von 10 bis 12 Uhr in der Aula des Campus der Universität Wien.

VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen!

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Doris Becker-Machreich

ÖZIV Öffentlichkeitsarbeit

Tel. 0699/15 66 01 09

doris.becker-machreich @ oeziv.org