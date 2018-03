BZÖ-Bucher: Angebot an Bundeskanzler Faymann: Bildungsreform noch vor der Wahl gemeinsam beschließen!

ÖVP-Verzögerungsversuch muss verhindert werden

Wien (OTS) - BZÖ-Chef Josef Bucher macht SPÖ Bundeskanzler Werner Faymann nach der heutigen Aussage von ÖVP-Obmann Spindelegger, das Lehrerdienstrecht erst nach der Nationalratswahl zu beschließen, ein Angebot: "Rufen wir in der Sommerpause gemeinsam eine Sondersitzung des Nationalrates ein. SPÖ und BZÖ haben 68 bei 61 dafür benötigten Abgeordneten und beschließen wir eine moderne Bildungsreform. Eine Mehrheit im Nationalrat ist dafür vorhanden. Es muss Schluss sein mit der Dauerblockade der ÖVP-Gewerkschafter und ihres Blockadekomplizen Spindelegger. Der Reformstau muss ein Ende haben."

Jetzt droht für Bucher maximal eine fauler Kompromiss beim Lehrerdienstrecht, dessen Umsetzung erst nach den Wahlen erfolgen soll und jeder Österreicher wisse, dass sich SPÖ und ÖVP nach Wahlen an Einigungen und Versprechen äußerst selten erinnern. "Hier wird auf Kosten der Zukunft unserer Kinder auf Zeit gespielt". Wenn alle anderen Länder billiger sind, dann müsse Österreich besser sein. nur bestausgebildete Jugendliche sichern für den BZÖ-Chef Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit.

"Wenn hier die ÖVP trotz Pisa-Dauerdesaster, trotz enormer Bildungskosten, die so dringend notwendige Bildungsreform blockiert und nicht nur Parlament, Eltern und Kinder, sondern auch die abertausenden engagierten Pädagogen - die sich mit voller Kraft um die ihnen anvertrauten Schüler kümmern - in Geiselhaft nimmt, dann muss damit Schluss gemacht werden. Ich lade die SPÖ ein, hier mit dem BZÖ und der Opposition in Verhandlungen zu treten und, wenn es um unsere Kinder und damit die Zukunft geht, wenigstens einmal in fünf Jahren Mut zu beweisen. Es gilt über alle Parteigrenzen hinweg, Reformen umzusetzen. Die schwarzen Reformverweigerer dürfen mit ihren billigen Tricks nicht mehr durchkommen", so Buchers Appell an Faymann.

