Henkel CEE: Neuer Managing Director Adhesive Technologies Österreich - Diethardt Lang leitet das Klebstoffgeschäft Österreich

Wien (OTS) - Mag. Diethardt Lang (49) ist seit 1. Juli Managing Director Adhesive Technologies Österreich. Er leitet damit sowohl die Marketing-Aktivitäten als auch den Vertrieb von Marken im Klebstoffbereich für Konsumenten, Handwerker und Bau wie Loctite, Pattex, Cimsec oder Pritt. In den vergangenen zweieinhalb Jahren war der gebürtige Wiener für Henkel Geschäftsführer Ceresit Deutschland gewesen. Diethardt Lang folgt Mag. Gerald Peter nach, der die Leitung des regionalen Marketing CEE der Klebstoffsparte für Konsumenten, Handwerker und Bau übernommen hat.

Der Absolvent der Wirtschaftsuniversität Wien startete 1991 seine Karriere im Unternehmen als Produktmanager Klebstoffe bei Henkel in Wien. Nach Job-Stationen, beispielsweise im Management für das Klebstoffgeschäft CEE oder als Managing Director Konsumentenklebstoffe Polen, übernahm Diethardt Lang 2011 die Verantwortung für das Ceresit-Geschäft in Deutschland.

Im Rahmen seiner neuen Österreich-Aufgabe möchte der Henkel-Manager "das sehr erfolgreiche Klebstoffgeschäftsmodell in Österreich weiter entwickeln und in der Region Osteuropa adaptiert einsetzen. Darüber hinaus werden wir uns verstärkt dem Profian- und -verwender unserer Produkte im Markt zuwenden und ihn mit neuen Qualitäts- und Serviceprogrammen unterstützen."

Diethardt Lang ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und außerdem begeisterter Sportler (Windsurfen, Snowboarden, Biken).

Fotomaterial finden Sie im Internet unter http://news.henkel.at.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Michael Sgiarovello

Leiter Unternehmenskommunikation Österreich

Henkel Central Eastern Europe GmbH

Corporate Communications, Erdbergstrasse 29, A - 1030 Vienna

Tel.: (+43 1) 71104 2744

Fax: (+43 1) 71104 2650

E-mail: michael.sgiarovello @ henkel.com

Internet: http://www.henkel.at