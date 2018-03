Identify and Manage your Risks! Neuer Universitätslehrgang (ULG) "Enterprise Risk Management" an der TU Wien

Wien (OTS) - Das Continuing Education Center bietet ab 13.Februar 2014 den neuen Universitätslehrgang Enterprise Risk Management an. Im heutigen Geschäftsalltag ist Risiko zentraler Bestandteil aller Tätigkeiten eines Unternehmens. Die Etablierung eines unternehmensweiten Risikomanagements führt zu nachhaltigeren Geschäftserfolgen, indem Risikokosten reduziert und attraktive Chancenpotentiale genutzt werden.

"Im unternehmensweiten Risikomanagement gilt es die Risiken in den verschiedenen Bereichen des Unternehmens zu identifizieren und sodann zu managen. Die konsistente Umsetzung des unternehmensweiten Risikomanagements innerhalb eines Unternehmens erfordert von den involvierten Personen ein einheitliches Risikoverständnis und aufeinander abgestimmte Managementmethoden. Das dazu benötigte Wissen und die Methodenkompetenzen werden im Lehrgang "Enterprise Risk Management" theoretisch fundiert und in praktisch anwendbarer Form vermittelt." Prof. Dr. Walter S.A. Schwaiger, MBA (Lehrgangsleiter, Technische Universität Wien)

Der Universitätslehrgang bietet einen systematischen Zugang zum Risikomanagement. Demgemäß wird den Studierenden die Grundkonzeption des unternehmensweiten Risikomanagements in Theorie und Praxis vermittelt. Des Weiteren zeichnet sich der Universitätslehrgang durch die umfassende Bandbreite an Risikobereichen, den Praxisbezug und die internationale Orientierung aus, welche sich auch in der englischen Unterrichtssprache widerspiegelt.

Der Universitätslehrgang richtet sich insbesondere an (aktive oder potenzielle) Führungskräfte, RisikomanagerInnen, WirtschaftsprüferInnen, Personen des Revisions-, Finanz- und Rechnungswesens sowie des Controllings, ProduktionsleiterInnen, KonstrukteurInnen und BetriebstechnikerInnen, die bereits erste Erfahrungen im Risikomanagementbereich gesammelt haben bzw. einen ersten Karriereschritt in Richtung Risikomanagement setzten möchten.

Nach erfolgreichem Abschluss des Universitätslehrganges erhalten TeilnehmerInnen das Zertifikat "Certified Risk Manager" der Technischen Universität Wien verliehen.

Facts

Dauer: 1 Semester (25 ECTS), berufsbegleitend, 8 Module (geblockt, Do-Sa)

Kosten: EUR 6.970 (MWSt.-frei) exklusive Reise-, Aufenthalts- und Verpflegungskosten

(Änderungen vorbehalten)

Rückfragen & Kontakt:

Continuing Education Center

Technische Universität Wien

Operngasse 11/017, A-1040 Wien

Tel.: +43 (0)1/58801- 41701

erm @ tuwien.ac.at

http://cec.tuwien.ac.at