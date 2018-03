EANS-News: Rosenbauer International AG / Webauftritt im neuen Design

Unternehmen/Neuer Webauftritt

Rosenbauer macht die Feuerwehrwelt erlebbar

Modern, informativ und benutzerfreundlich: Online-Auftritt rundum neu

Der weltweit führende Feuerwehrausstatter Rosenbauer präsentiert sich ab sofort mit einem neu gestalteten Internet-Auftritt www.rosenbauer.com. Zielgruppenspezifisch aufbereitete Inhalte, ein intuitiver Zugang zu umfangreichen Produktinformationen, ein klares Design sowie hohe Funktionalität in der Anwendung stehen im Fokus des neuen Online-Auftritts. Der Relaunch der Website überzeugt mit konsequenter Ausrichtung auf den Anwendernutzen. Der User bewegt sich dabei intuitiv in einem inhaltlich breit gefächerten Informationsangebot.

Erlebbare Feuerwehrwelt

Die neue Website gliedert sich in zwei Kernbereiche. Die Rosenbauer World ist das Herzstück des Online-Auftritts. Der Bereich für Kunden und Feuerwehrinteressierte zeigt alle Informationen rund um das umfangreiche Produkt- und Serviceangebot in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Emotionale Bildwelten und Slideshows präsentieren eindrucksvoll die Rosenbauer Marke. Erstmalig sind auch aktuelle Fahrzeugauslieferungen auf einer Seite gebündelt dargestellt.

Schnell informiert

Mit dem Relaunch erweitert Rosenbauer auch den Unternehmensbereich - Rosenbauer Group - mit zahlreichen neuen Funktionen und einem übersichtlichen, modernen Layout. So bietet die Group-Seite Direkteinstiege etwa für Medien, Investoren oder Jobsuchende. Die Group-Seite bietet neben Daten und Fakten über den Konzern auch den aktuellen Aktienkurs. Zudem wurde der Pressebereich für Wirtschafts-und Fachmedien übersichtlicher gestaltet. Journalisten haben nun die Möglichkeit aktuelle Pressemitteilungen, ergänzt um Pressebilder und Datenblätter in einer Pressemappe einfach und rasch herunterzuladen.

Auch die Community-Funktionen gewinnen mit dem Relaunch an Attraktivität. Die wichtigsten Unternehmensprofile der von Rosenbauer bespielten Kanäle sind auf der neuen Seite Community zusammengefasst und verlinken direkt auf interessante Inhalte auf Facebook & Co. Die Fanzone schafft Platz für Fotos, Klingeltöne, Wallpapers und vieles mehr. Im Fanshop können Kunden und Feuerwehr-Begeisterte ein breites Sortiment von Fan-Artikeln vom Modellauto bis zum Traumabär Konrad online bestellen.

Das neu adaptierte Layout ermöglicht die grafische Anpassung an die technischen Anforderungen verschiedener Endgeräte, wie beispielsweise Smartphones oder Tablets. So werden Elemente, Navigation oder Texte gerätespezifisch angeordnet und wiedergegeben. Die Webseite berücksichtigt auch die gestiegenen Anforderungen an die Barrierefreiheit sowie aktuelle Erkenntnisse zur Nutzerfreundlichkeit. Im Hintergrund wurden Betriebskonzept, Verfügbarkeit und IT-Sicherheit verbessert.

Der neue Web-Auftritt von Rosenbauer soll nicht nur nutzerfreundlicher und optisch ansprechender sein, sondern auch die Marke Rosenbauer stärken und Innovationsführerschaft durch den Einsatz neuer Technologie unterstreichen.

