33. Internationaler Hans Gabor Belvedere Gesangswettbewerb findet 2014 das erste Mal in Deutschland statt

Finalrunden und Preisträgerkonzert vom 29. Juni bis 6. Juli 2014 an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf

Wien (OTS) - Der Internationale Hans Gabor Belvedere Gesangswettbewerb geht 2014 erstmals nach Deutschland - vom 29. Juni bis 6. Juli 2014 wird die Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf Gastgeber für die Finalrunden und das Preisträgerkonzert sein. Dieses hat das Wettbewerbs-Management, Isabella Gabor und Holger Bleck, gemeinsam mit dem Generalintendanten der Deutschen Oper am Rhein, Prof. Christoph Meyer, beim Finale des diesjährigen Gesangswettbewerbes im Het Muziektheater in Amsterdam am Samstag, 6. Juli 2013, bekannt gegeben.

Isabella Gabor und Holger Bleck: "Mit Düsseldorf und der Deutschen Oper am Rhein haben wir nach Amsterdam wieder einen großartigen Partner für den Belvedere-Gesangswettbewerb gewinnen können. Generalintendant Christoph Meyer ist ein langjähriges Mitglied der Opernjury. Wir freuen uns, 2014 mit der 33. Ausgabe des Wettbewerbs erstmals in Deutschland zu Gast zu sein."

Prof. Christoph Meyer: "Wir sind stolz darauf, dass Düsseldorf und die Deutsche Oper am Rhein die Gastgeber sein werden, wenn dieser international renommierte Talentwettbewerb im nächsten Jahr zum ersten Mal in Deutschland stattfinden wird. Da ich dem Belvedere-Wettbewerb seit 2001 als Jurymitglied verbunden bin, freue ich mich auch persönlich sehr auf dieses große Zusammentreffen von jungen Opernsängerinnen und -sängern aus aller Welt."

Neben einer internationalen Medienjury entscheidet in den Finalrunden eine hochrangig besetzte Opernjury, bestehend aus Intendanten, Opern- und Castingdirektoren großer internationaler Opernhäuser wie z.B. dem Royal Opera House Covent Garden London, der Cape Town Opera, den Salzburger Osterfestspielen, der Israeli Opera Tel Aviv, der Deutschen Oper Berlin und der Metropolitan Opera New York. Die Jury vergibt neben Geldpreisen vor allem Engagements an den Sängernachwuchs und ermöglicht so wichtige Bühnenerfahrungen.

Der Internationale Hans Gabor Belvedere Gesangswettbewerb ist seit seiner Gründung 1982 ein wichtiges "Sprungbrett" zu großen Sängerkarrieren, wie jene von Angelika Kirchschlager, Angela Gheorghiu, Elina Garanca. Die Siegerin von 2009, die südafrikanische Sopranistin Pretty Yende, feierte Ende 2012 ihr Met-Debut in New York, sprang im Februar 2013 in Wien für Cecilia Bartoli ein und wird bereits in einem Atemzug mit den weltbesten Sängerinnen genannt.

Der Belvedere-Gesangswettbewerb, der 31 Jahre lang ausschließlich in Wien beheimatet war, findet ab 2013 weltweit an großen Opernhäusern statt. Nach Amsterdam ist Düsseldorf der zweite internationale Gastgeber. Qualfikationsrunden werden 2014 wieder auf allen Kontinenten in über 50 Städten abgehalten; von den über tausend Kandidatinnen und Kandidaten werden dann rund 150 nach Düsseldorf eingeladen. Die Finalrunden in Düsseldorf finden im Robert Schumann-Saal statt und sind öffentlich. Die Gewinner aus den Vorrunden werden sich am Sonntag, 6. Juli 2014, beim großen Finalkonzert im Opernhaus Düsseldorf der Jury und Publikum präsentieren - begleitet von den Duisburger Philharmonikern unter der Leitung von Axel Kober, dem Generalmusikdirektor der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf Duisburg.

Weitere Informationen zum Internationalen Hans Gabor Belvedere Gesangswettbewerb: www.belvedere-competition.com

