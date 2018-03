SPÖ Kärnten: Gerhard Pirih ist der neue Bürgermeister von Spittal

Kaiser: Ehrliche und verantwortungsbewusste Politik der Sozialdemokratie wird mit Vertrauen belohnt.

Klagenfurt (OTS) - Mit 57,72 Prozent konnte SPÖ-Kandidat Gerhard Pirih heute, Sonntag, die Bürgermeisterstichwahl für sich entscheiden. Als erster Gratulant stellte sich neben Pirihs Gattin Petronilla, Sohn Marcel mit Freundin Sabrina und Mutter Barbara SPÖ-Landesparteivorsitzender Landeshauptmann Peter Kaiser persönlich mit den besten Glückwünschen beim neuen Bürgermeister ein. "In diesem großartigen Erfolg von Gerhard Pirih wurde nicht nur die beste Wahl für Spittal an der Drau sichergestellt. Es wurde auch der spürbare Aufwind der Sozialdemokratie in Kärnten neuerlich bestätigt", so Kaiser.

Wie bereits bei der Landtagswahl, bei den Bürgermeisterwahlen in Wolfsberg, Hermagor, Reisseck, Treffen und Trebesing sei nun auch in Spittal an der Drau bestätigt worden, dass die Menschen in Kärnten die ehrliche, verantwortungsvolle und bürgernahe Politik der SPÖ mit Vertrauen belohnen, so Kaiser.

SPÖ-Landesgeschäftsführer Daniel Fellner war ebenso persönlich vor Ort um zu gratulieren, wie Bezirksparteivorsitzender Alfred Tiefnig, der Bürgermeister von Mallnitz BR Günther Novak, der Vorsitzende des Sozialdemokratischen Gemeindevertreterverbandes BgM. Klaus Köchl und viele Freunde und Helfer:

"Die SPÖ Kärnten hat das beste Team, die besten und engagiertesten Funktionäre und die besten Kandidaten. Das haben wir mit dem Sieg von Gerhard Pirih in Spittal neuerlich unter Beweis gestellt", so Fellner, der sich beim gesamten Wahlkampfteam rund um Bezirksgeschäftsführerin Sara Schaar für ihren erfolgreichen Einsatz bedankte.

Der begeisterter Hobbyfußballer Pirih ist verheiratet und hat einen Sohn. Seit über 20 Jahren ist er Mitarbeiter der Firma Hasslacher und dort Betriebsrat seit 2002. Pirih will den erfolgreichen und von den WählerInnen bei der Landtagswahl eindrucksvoll bestätigten Weg der Kärntner Sozialdemokratie konsequent weiter beschreiten.

