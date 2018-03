Kinderfreunde laden ein: Spiel und Spaß im Familienbad Herderpark

Freitag, 12. Juli und Montag, 26. August 2013 von 14-16h

Wien (OTS/SPW) - Das Familienbad im Simmeringer Herderpark ist in den Ferienmonaten für zahlreiche Kinder und Eltern ein magnetischer Anziehungspunkt. Die Kinderfreunde Simmering als Familienorganisation bieten erstmals ein Spielprogramm im Bad an. Am Freitag, 12.7. können die Badegäste von 14 - 16 Uhr jonglieren lernen, beim Wasserball-Parcours mitmachen, bei Geschicklichkeitsspielen ihre Geduld auf die Probe stellen und sich sommerlich mit Sonnencreme schminken lassen. Die Kinderfreunde Simmering freuen sich auf zahlreiche BesucherInnen am 12. Juli und 26. August 2013! (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Soheyl Liwani MA

Büro Abg. z. NR Mag.a Christine Lapp MA

01/40110 3641

soheyl.liwani @ parlament.gv.at

http://www.christinelapp.at

http://www.facebook.com/NRLapp