Schönborn: Zwang macht religiösen Missionsauftrag unglaubwürdig

Wiener Erzbischof erinnert an seine Anfragen zur Mission bei seinem Iran-Besuch im Jahre 2001

Wien, 07.07.13 (KAP) Gewalt, Zwang und Druck machen einen religiösen Missionsauftrag unglaubwürdig, hat Kardinal Christoph Schönborn am Sonntag in der "Kronen Zeitung" betont. In seinem Sonntagsevangeliums-Kommentar betont er, dass alle Christen gesandt seien, die Frohe Botschaft "ohne Zwang, ohne Druck, einlanden, helfend, aufmerksam, liebevoll" weiterzugeben, denn nur so könne Mission "echt überzeugen".

Der Wiener Erzbischof erinnert an seine Vortragsreise in den Iran im Jahr 2001, wo er auch vom damaligen iranischen Staatspräsidenten Mohammed Khatami empfangen worden war. "In einer der islamischen Universitäten durfte ich vor Studenten und Professoren einen Vortrag halten. Es ging um den Dialog der Religionen. Ich sprach ganz offen und direkt die Frage der Mission an. Wir Christen haben von Christus den Auftrag, allen Menschen das Evangelium zu bringen, und ihr Muslime, sagte ich, habt den Auftrag, alle Menschen zum Gehorsam dem Koran gegenüber zu bringen. Beide Religionen richten sich an alle Menschen. Beide 'betreiben Mission'. Wie soll da ein friedliches Zusammenleben möglich sein, sind da Konflikte der Religionen nicht vorprogrammiert?", schreibt Schönborn.

Geschichte und "leider auch die Gegenwart" zeigten nur zu deutlich, dass Mission oft mit Gewalt und Zwang verbunden gewesen sei. "Die Geschichte der christlichen Mission hat viele großartige Seiten geschrieben. Sie ist aber auch von dunklen Seiten belastet", räumt der Wiener Erzbischof ein.

Heute wiederum sei es so, dass das Christentum zur "am meisten verfolgten Religion" geworden sei: "In vielen Teilen der Welt werden Christen diskriminiert, vertrieben und getötet. Das heutige Evangelium zeigt uns, wie Jesus selbst die Mission verstanden hat. Eines ist sicher: Er wollte keine gewaltsame Verbreitung seiner Botschaft."

Nach dem Willen Jesus sollte "seine Lehre nicht mit Macht und Pomp zu den Menschen gebracht werden", so der Kardinal. "Mit leeren Händen, aber mit Frieden im Herzen" sollten jene 72 Jünger, die Jesus ausgesandt hatte, zu den Menschen kommen. "Sie sollten ihm den Weg bereiten", und "heute sind alle Christen gesandt, die Frohe Botschaft Jesu auf diese Weise weiterzugeben".

Mehr auf www.kathpress.at (ende) fam/

nnnn