Hawaii-Feeling am Neusiedler See: Die Österreichischen Stand Up Paddling Meisterschaften in Weiden am Neusiedler See 2013

Das Hightlight dabei ist der SUP Europameisterschafts - Tourstopp mit 4000.- Euro Preisgeld

Weiden am Neusiedler See (OTS) - Von 30. August bis 01. September 2013 wird in Weiden am Neusiedler See um den österreichischen Meistertitel im Stand Up Paddling gepaddelt. Das Hightlight dabei ist der SUP Europameisterschafts -Tourstopp mit 4000.- Euro Preisgeld.

FUN Rennen für jeden SUP-Begeisterten am Samstag 31. August, sowie das SUP ÖM Sprint Night Race am Samstagabend bei Flutlicht. Am Sonntag, den 01. September, dann der EUROSUPA Long Distance Marathon (15km) mit Preisgeld.

Gratis SUP-Test, Musik, Rahmenprogramm und vieles mehr erwartet die Besucher vor Ort.

Am Samstagabend erhellt ein absolut sehenswertes Feuerwerk den Neusiedler See und im Anschluss lädt die Beach Party direkt im Seebad zum Feiern, Tanzen und Spaß haben ein.

Österreichischen Stand Up Paddling Meisterschaften 2013



Datum: 30.8. - 1.9.2013



Ort:

Weiden am Neusiedler See - Burgenland

Seebad Weiden 1, 7121 Weiden Am See



Url: www.supoem.at



Rückfragen & Kontakt:

Mario Lach

Tel.: +43 699 10578292

mario.lach @ kgp-events.at

www.kgp-events.at