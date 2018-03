ÖVP - T E R M I N E

(28. Woche vom 8. bis 14. Juli 2013)

Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-650

MONTAG, 8. Juli 2013 09:00 Fortsetzung der 4. Europäischen Sommer-Akademie für Senioren- Führungskräfte 2013 zum Thema "Die Europawahl 2014" unter dem Ehrenschutz von VK BM Dr. Michael Spindelegger. (Eröffnung: 7.7.; Info: gpoeltl @ seniorenbund.at) Referate von Dr. Andreas Khol, Präsident Österreichischer Seniorenbund, StS Dr. Reinhold Lopatka und Christian Kremer, stv. GS der EVP. (bis 9.7., Politische Akademie der ÖVP, 1120 Wien, Tivoligasse 73) 09:30 Pressekonferenz mit BM DI Nikolaus Berlakovich, NR-Abg. Oswald Klikovits und LH-Stv. Franz Steindl zum Thema "Konjunkturpaket und Familienbeihilfe" (ÖVP-Landtagsklub, Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt) 10:00 Pressekonferenz mit VK BM Dr. Michael Spindelegger, StS Sebastian Kurz und dem Österreichischen Integrationdsfonds anlässlich der Präsentation "Integration von Anfang an" (Habibi, Haus der Bildung und beruflichen Integration, Landstraßer Hauptstraße 26, 1030 Wien) 11:00 BM DI Nikolaus Berlakovich verleiht den Berufstitel Ökonomierätin/Ökonomierat (BMLFUW, Marmorsaal, Stubenring 1, 1010 Wien) 11:00 EP-Vizepräsident MEP Mag. Othmar Karas spricht im Rahmen der "SPITZen Gespräche" zum Europäischen Demokratieverständnis (Klosterhof, Kremser Straße 1, 3620 Spitz/Donau) 12:00 Pressekonferenz mit BM Dr. Reinhold Mitterlehner und den OÖVP- Kandidaten für das Mühlviertel: Ziele und Forderungen zur NR-Wahl (Gemeindesaal, Schloss Hagenberg, Kirchenplatz 5, 4232 Hagenberg) 15:00 BM DI Nikolaus Berlakovich verleiht Umweltzeichen-Urkunden an Betriebe (BMLFUW, Marmorsaal, Stubenring 1, 1010 Wien) 16:00 VK BM Dr. Michael Spindelegger trifft den Generalsekretär der Arabischen Liga, El Araby (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1014 Wien) BM Dr. Maria Fekter bei der Tagung der Eurogruppe und ECOFIN-Rat (bis 9.7., Brüssel) DIENSTAG, 9. Juli 2013 18:30 BM Dr. Beatrix Karl bei den UNTERNEHMERgesprächen auf Einladung der cuber Rechtsanwälte im Winzerhaus Kogelberg (Kogelberg 10-11, 8432 Kaindorf an der Sulm) 19:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim OÖVP Sommerempfang (RaiffeisenForum, Europaplatz 1a, 4020 Linz) 20:00 BM DI Nikolaus Berlakovich eröffnet die neue Wald- und Holzarena im Lebensbaumkreis am Himmel (Cafe Restaurant Oktogon, Am Himmel, Himmelstraße/Höhenstraße, 1190 Wien) MITTWOCH, 10. Juli 2013 10:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner und BM Dr. Maria Fekter bei der Präsentation des Wirtschaftsberichtes Österreich 2013 (Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27a, 1010 Wien) 16:30 BM Dr. Beatrix Karl bei der Veranstaltung des Akademikerbundes Steiermark "Blick hinter die Kulissen des LKH Graz" (LKH Graz, Auenbruggerplatz 1, 8036 Graz) 18:00 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der IV-Veranstaltung "Standort-Hearing der Industrie" (Haus der Industrie, Großer Festsaal, Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien) DONNERSTAG, 11. Juli 2013 15:45 Pressekonferenz mit BM DI Nikolaus Berlakovich zum Thema "Präsentation der Österreich-Position zur EU- Saatgutverordnung" (Pressezentrum, BMLFUW, Marmorsaal, Stubenring 1, 1010 Wien) 17:00 BM Dr. Maria Fekter zu Gast beim Dämmerschoppen (Lebenshaus, Ferdinand-Öttl-Straße 14, 4840 Vöcklabruck) 20:30 VK BM Dr. Michael Spindelegger besucht die Premiere des Operettenklassikers "Der Bettelstudent" von Carl Millöcker (Seefestspiele, 7072 Mörbisch am See) BM Dr. Reinhold Mitterlehner trifft Wirtschaftstreibende in der Residenz der Österreichischen Botschafterin und führt anschließend ein Arbeitsgespräch mit dem russischen Vize- Premierminister Dimitry Kozak (Moskau) StS Dr. Reinhold Lopatka führt Arbeitsgespräche in Liechtenstein mit Außenministerin Aurelia Frick und Regierungschef Adrian Hasler, trifft Auslandsösterreicher und besucht die Firma Neutrik (Liechtenstein) FREITAG, 12. Juli 2013 10:30 StS Dr. Reinhold Lopatka bei einem Treffen mit in Wien akkreditierten Botschaftern (Hauptstraße 1a, 2404 Petronell/Carnuntum) 19:00 EP-Vizepräsident MEP Mag. Othmar Karas referiert beim ÖVP Sommerfest des Bezirkes Tulln über "News aus dem Europaparlament" (Heurigenschank "Zur Reblaus", Judenauer Straße 10, 3442 Langenrohr) SAMSTAG, 13. Juli 2013 18:00 StS Dr. Reinhold Lopatka hält eine Festrede beim Europa-Forum Neumarkt 2013 zum Thema "Vereintes Europa der Bürgerinnen und Bürger – Europäische Demokratie im Vorfeld der Europawahl 2014 neu gedacht" (Europahaus Neumarkt, Schlossleiten 6, 8820 Neumarkt) SONNTAG, 14. Juli 2013 11:00 VK BM Dr. Michael Spindelegger und ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei einem Charity Tennisturnier des BMeiA zu Gunsten von SOS-Kinderdorf (Colony Club, Helene-Odilon-Gasse 1, 1140 Wien)

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at