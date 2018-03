Terminaviso über das geplante Wochenprogramm (KW 28) von Bundesminister Dr. Karlheinz Töchterle

Wien (OTS) - Montag, 08.07.2013

10:00 Uhr:

Bundesminister Töchterle hält im Rahmen der Kinderuni Innsbruck eine Vorlesung zum Thema "Super, Mega-Hype und ultracool - Woher Wörter kommen und was sie 'eigentlich' bedeuten"

Universität Innsbruck, Innrain 52, 6020 Innsbruck

Dienstag, 9. Juli 2013

13:30 Uhr:

Bundesminister Töchterle bei der Preisverleihung anlässlich der Präsentation der Entwürfe für eine Neugestaltung eines Ehrenringes für Promotionen unter den Auspizien des Bundespräsidenten Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Audienzsaal, Minoritenplatz 5, 1014 Wien

Mittwoch, 10.07.2013

10:00 Uhr:

Bundesminister Töchterle hält im Rahmen der Kinderuni Wien eine Vorlesung zum Thema "Super, Mega-Hype und ultracool - Woher Wörter kommen und was sie 'eigentlich' bedeuten"

Campus der Universität Wien, großer Hörsaal, Spitalgasse 2, 1090 Wien

12:00 Uhr:

Bundesminister Töchterle bei der Sitzung der Hochschulkonferenz Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Audienzsaal, Minoritenplatz 5, 1014 Wien

18:00 Uhr:

Bundesminister Töchterle verleiht gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Kuratoriums der Kommission für Entwicklungsforschung em. Univ.-Prof. Dr. Erich Thöni den Österreichischen Preis für Entwicklungsforschung 2013

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Audienzsaal, Minoritenplatz 5, 1014 Wien

19:00 Uhr:

Bundesminister Töchterle beim Lektor/innenempfang Veranstaltungsräumlichkeiten des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung, Freyung 3, 1014 Wien

Donnerstag, 11.07.2013

09:00 Uhr:

Bundesminister Töchterle beim gemeinsamen Pressegespräch mit Rektorin Neuper und Vizerektor Polaschek zum Thema "Pädagog/innenbildung NEU" Senatssaal im Hauptgebäude der Karl-Franzens-Universität Graz, Universitätsplatz 3, 8010 Graz

10:00 Uhr:

Bundesminister Töchterle besucht im Rahmen der "Uni-Stärken-Tour" die Medizinische Universität Graz

Medizinische Universität Graz, Auenbruggerplatz 2, 8036 Graz

11:30 Uhr:

Bundesminister Töchterle besucht im Rahmen der "Uni-Stärken-Tour" die Technische Universität Graz

Technische Universität, Rechbauerstraße 12, 8010 Graz

13:00 Uhr:

Bundesminister Töchterle bei der Eröffnung des ersten österreichweiten Habilitationsforums für Fachdidaktik und Unterrichtsforschung

Aula der Karl-Franzens-Universität, Universitätsplatz 3, 8010 Graz

14:30 Uhr:

Bundesminister Töchterle besucht im Rahmen der "Uni-Stärken-Tour" die Karl-Franzens-Universität Graz

Karl-Franzens-Universität Graz, Universitätsplatz 3, 8010 Graz

18:00 Uhr:

Bundesminister Töchterle bei der Eröffnung des "EIT Roundtable of Entrepreneurs 2013" des European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Mondi Holiday Hotel Grundlsee, Archkogl 31, 8993 Grundlsee

Freitag, 12.07.2013

09:30 Uhr:

Bundesminister Töchterle besucht im Rahmen der "Uni-Stärken-Tour" die Medizinische Universität Innsbruck

Medizinische Universität Innsbruck, Christoph-Probst Platz 1, Innrain 52, 6020 Innsbruck

