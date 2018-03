BZÖ-Petzner: Neues Geheimpapier beweist Notwendigkeit eines U-Ausschusses zur Hypo

Wien (OTS) - Der stellvertretende Klubobmann des BZÖ Stefan Petzner hat heute ein neues, streng vertrauliches Mail der BayernLB an den damaligen bayrischen CSU Finanzminister Georg Fahrenschon im Vorfeld der Notverstaatlichung der Hypo-Alpe-Adria präsentiert. Dieses Papier widerlegt eindeutig die Behauptung des damaligen für die Notverstaatlichung verantwortlichen österreichischen Finanzministers Josef Pröll, die Bayern hätten die Hypo niemals gewollt. Petzner betont in diesem Zusammenhang die Unverzichtbarkeit eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses und fordert alle Parteien auf, dem heutigen Antrag des BZÖ auf Einsetzung eines U-Ausschusses zuzustimmen. "Pröll hat sich von den Bayern über den Tisch ziehen lassen. Dieses neue Dokument überführt Pröll der Lüge", so Petzner.

Das Mail beweist deutlich, dass nicht einmal die Bayern damit gerechnet haben, dass die Republik die Hypo zur Gänze notverstaatlicht. Ebenfalls werden dort Pläne für eine Sanierung der Bank erwähnt. "Es stellt sich die Frage, warum sich Pröll dann über den Tisch ziehen lassen hat. Warum hat er das getan? Das sind zentrale Fragen, die in einem U-Ausschuss geklärt werden müssen", so Petzner. Auch beweise ein weiteres Dokument aus München, das ihm vorliege, dass die Bayern nach der Notverstaatlichung darüber gejubelt hätten, dass all ihre Maximalziele für die Verhandlungen mit der Republik Österreich übererfüllt worden seien. Zusätzlich erschwere Prölls Verhandlungsdesaster die Schaffung einer Bad Bank, weil die Bayern zustimmen müssen und die Republik den Bayern dann Milliarden zahlen müsse.

Petzner kritisierte abschließend massiv die jetzige ÖVP-Finanzministerin Maria Fekter, die bei der Behauptung, die Opposition hätte ihre - für einen massiven Wertverlust der Bank verantwortliche - Aussage von der Hypo als "finanzielles Fass ohne Boden" aus einem geheimen Ausschuss an die Öffentlichkeit gespielt, gelogen habe, da sie diese Aussage nachweislich in einem öffentlichen Ausschuss getätigt habe und jetzt für den katastrophalen Zustand der verstaatlichten Bank verantwortlich ist. "Pröll hat bei der Notverstaatlichung der Bank versagt, Sie bei der Abwicklung der Bank", so Petzner in Richtung der Finanzministerin.

