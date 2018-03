Transparenz-Gesetz - BZÖ-Grosz: "Statt Transparenz wurde Intransparenz und Chaos geschaffen"

Wien (OTS) - Das ist ein Transparenz-Gesetz, das den Namen nicht verdient, denn "statt Transparenz wurde hier Intransparenz und Chaos geschaffen", kritisierte BZÖ-Justizsprecher Abg. Gerald Grosz im Zuge der heutigen Debatte im Nationalrat.

Grosz erinnerte, dass Abg. Herbert Scheibner als BZÖ-Verhandler in dieser Angelegenheit sowohl im Ausschuss als auch im Plenum mehrfach auf die Schwächen des Gesetzes hingewiesen und diesbezüglich auch die Freiheitlichen massiv kritisiert hat, die sich hier als nützlicher Steigbügelhalter erwiesen haben.

Es sei blamabel, dass man heute großartig eine Reparatur abfeiern müsse, so Grosz in Richtung SPÖ, ÖVP und FPÖ. "Auf Druck der öffentlichen Meinung hat man geglaubt, man könne sich dem unbequemen Thema Transparenz rasch entledigen, indem man Husch-Pfusch eine Regelung schafft, die defacto mit Transparenz wenig zu tun hat. Daher haben sowohl die Grünen als auch das BZÖ vor einem Jahr massiv vor diesem Gesetz gewarnt", erläuterte Grosz.

"Wir vom BZÖ werden den Änderungen heute zwar unsere Zustimmung geben, warnen aber einmal mehr davor, dass dieses Gesetz nach wie vor Schwächen hat, die eine Reparatur in absehbarer Zeit notwendig machen werden", so Grosz abschließend.

