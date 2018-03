Ad ACTA: Morgen, 5. Juli, Medienaktion zum 1. Jahrestag der Ablehnung des Abkommen

Linz (OTS) - Morgen, Freitag, nehmen die SJ Linz und der SPÖ-EU-Abgeordnete Josef Weidenholzer den ersten Jahrestag der Ablehnung von ACTA im EU-Parlament zum Anlass, um ab 10 Uhr beim AEC für die Freiheit des Internets einzutreten.

"Gemeinsam mit Josef Weidenholzer haben wir in Linz und Brüssel gegen ACTA demonstriert", erinnert Corinna Kovac, Vorsitzende der SJ Linz, an die massiven BürgerInnenproteste im vergangenen Jahr. "Wir wollen keine totale Überwachung im Internet, die vor allem auch junge Menschen trifft. Privatsphäre und Datenschutz muss es auch im Netz geben", so Kovac. Die Medienaktion soll daran erinnern, dass unsere Freiheit im Internet nicht selbstverständlich ist und es sich lohnt, diese einzufordern.

Der oberösterreichische Europa-Abgeordnete Josef Weidenholzer war an der Ablehnung von ACTA im EU-Parlament beteiligt und forderte, bereits kurz nach seinem verspäteten Eintritt ins Parlament im Dezember 2011, die Veröffentlichung der Verhandlungsprotokolle. "Immer wieder wird versucht, die Informationsfreiheit im Netz und den Datenschutz der Bürgerinnen und Bürger anzugreifen, dahinter stehen meist Profitinteressen", sagt Weidenholzer, der sich im Europaparlament intensiv mit Datenschutz beschäftigt und bereits einige Verbesserungen erzielen konnte. "Das Antipiraterie-Abkommen ACTA war ein massiver Angriff auf die Freiheit im Internet und es wird weitere Versuche in diese Richtung geben. Deshalb müssen wir uns immer wieder aufs Neue für Datenschutz und Meinungsfreiheit stark machen", erklärt Weidenholzer den Zweck der Aktion.

Medienaktion der Sozialistischen Jugend Linz und Josef Weidenholzer Freitag, 5. Juli 2013, 10.00 Uhr

Vorplatz des AEC in Linz (die SJ veranstaltet dort an diesem Tag auch das Summerbreak)

