Stronach "Mir ist nichts peinlich!"

Österreichs größtes Frauenmagazin WOMAN startet große Polittalk-Serie zu den kommenden Nationalratswahlen mit Polit-Jüngling Frank Stronach, 80.

Wien (OTS) - Unternehmer und Neo-Politiker Frank Stronach gibt erstmals ausführlich Auskunft über sein Frauenbild, seinen Erziehungsstil, was ihm Geld bedeudet und welche Regeln in seiner Ehe herrschen.

"Ich könnte jetzt am Strand liegen und mich von vier Frauen massieren lassen. Aber Politik ist nicht eine Frage der Lust, sondern der Berufung."

Über seinen kommenden Wahlkampf: "Wenn mich die Leute näher kennen würden, würden mich alle wählen."

Über seine Ehe: "Ich habe meine Frau noch nie angelogen. Manchmal sagt man: Pass auf, frag mich nicht... Ich weiß, wenn es manchmal Männertreffen gibt, wird gefragt: Wo ist eine Bar, wo gibt's Weiber?

Und dann rufen sie zuhause an und sagen: Honey, I miss you. Ich habe meine Frau gefragt: Willst du so einen Mann haben?`?"

Über seine Art des Kommunizierens: "Ich kann über jedes Thema sprechen. Es gab Zeiten, in denen ich auf der untersten Stufe gelebt habe, und ich habe mit Königen und Königinnen gespeist."

Und auf die Frage, was ihm peinlich sei: "Mir ist nichts peinlich!"

