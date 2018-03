Mitterlehner: Wichtige Verbesserungen für pflegende Angehörige und Studenten beschlossen

Familienminister zur Reform der Familienhospizkarenz und zur neuen Einschleifregelung bei der Familienbeihilfe

Wien (OTS/BMWFJ) - Gemeinsam mit der neuen Pflegekarenz hat der Nationalrat heute, Donnerstag, eine wichtige Reform der Familienhospizkarenz beschlossen, bei der es bisher in jährlich rund 350 Härtefällen eine Geldleistung des Familienministeriums gab. "Mit unserer Reform erhalten in Zukunft alle, die sterbende Angehörige oder schwerstkranke Kinder pflegen, die analoge Leistung der Pflegekarenz", erklärt Familienminister Reinhold Mitterlehner. Abhängig vom Einkommen kann diese Geldleistung einen Grundbetrag von bis zu 1.400 Euro pro Monat zuzüglich allfälliger Kinderzuschläge ergeben. "Die bestehende Härtefallregelung, die vor allem kinderreiche Familien zusätzlich unterstützt und auch deutlich höher als das neue Pflegekarenzgeld sein kann, bleibt aber in voller Höhe und mit den gleichen Voraussetzungen wie bisher aufrecht", betont Mitterlehner. Die Reform soll am 1. Jänner 2014 in Kraft treten.

Zuverdienstregelung der Familienbeihilfe wird im Sinne von Studenten reformiert

Die für Familienbeihilfe-Bezieher ab dem 19. Lebensjahr geltende Zuverdienstregelung wird durch eine von Familienminister Mitterlehner zugesagte Reform im Sinne der Betroffenen geändert. Musste bislang bei einem Überschreiten der Zuverdienstgrenze von 10.000 Euro die gesamte in diesem Jahr bezogene Familienbeihilfe zurückgezahlt werden, soll dies in Zukunft nur noch für jeden über 10.000 Euro hinaus verdienten Euro gelten. "Durch die Reform verhindern wir Härtefälle und gestalten die Familienbeihilfe insgesamt fairer und gerechter. In der Praxis werden vor allem Studenten von der neuen Einschleifregelung profitieren", sagt Mitterlehner zur Novelle des Familienlastenausgleichsgesetzes, die ebenfalls heute im Nationalrat beschlossen wurde. Nach dem Inkrafttreten gilt die Einschleifregelung für sämtliche Fälle ab dem Jahr 2013.

