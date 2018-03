Diakonie Eine Welt präsentiert Nachhaltigkeitsbericht für 2012

Die Diakonie Eine Welt nimmt mit dem Nachhaltigkeitsbericht eine Vorreiterrolle ein.

Wien (OTS) - Am 02. Juli präsentierte die Diakonie Eine Welt ihren Nachhaltigkeitsbericht für den Zeitraum 2012 in der Evangelischen Schule am Karlsplatz. Die Diakonie Eine Welt nimmt mit diesem Bericht eine Vorreiterrolle unter NGOs ein. Auch diese müssen sich, ebenso wie gewinnorientierte Unternehmen, kritisch mit ihrem Umgang mit Ressourcen auseinandersetzen. Mit diesem Ziel beleuchtet der Bericht die vielschichtige Arbeit der Diakonie Eine Welt unter sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeitskriterien. So wurden z.B. die MitarbeiterInnenzahlen nach verschiedenen Diversitätskriterien untersucht, der Energieverbrauch erhoben und Richtlinien zur längeren Nutzung von IT-Geräten vorgestellt.

Chalupka: "Unsere Arbeit allein macht nicht unser gesamtes Handeln "gut"!"

"Der Nachhaltigkeitsbericht der Diakonie Eine Welt ist kein einfacher Wirkungsbericht, der die Aktivitäten im Jahr 2012 dokumentiert. Der Bericht hat sich zusätzlich das Ziel gesetzt, nach Innen zu schauen und sich intensiv damit zu beschäftigen, wie mit den vorhandenen Ressourcen umgegangen wird", erklärt Michael Chalupka, Direktor der Diakonie Österreich. Chalupka weiter: "Unsere Arbeit allein macht nicht unser gesamtes Handeln "gut". Auch NGOs müssen ihren Umgang mit MitarbeiterInnen, ihren Einsatz von finanziellen Ressourcen und den Verbrauch ökologischer Ressourcen kritisch betrachten."

Nach den Grußworten und Musikeinlagen durch SchülerInnen der POP Akademie der Johann Sebastian Bach Musikschule wurden die einzelnen Arbeitsbereiche der Diakonie Eine Welt und deren Umgang mit Nachhaltigkeit und Inklusion präsentiert. Die Arbeitsbereiche der Diakonie Eine Welt umfassen neben Bildung (Schulen und Kindergärten) auch die Flüchtlingsarbeit in Österreich sowie internationale Katastrophen- und Auslandshilfe (Brot für die Welt).

Unter den Ehrengästen bei der Präsentation des Nachhaltigkeitsberichtes befanden sich der Superintendent der evangelischen Diözese Wien A.B. Mag. Hansjörg Lein, Superintendentialkuratorin Dr. Inge Troch sowie Pastor Markus Fellinger von der evangelischen Kirche A.B..

"Viele von uns setzen sich privat bereits kritische mit dem eigenen Lebensstil auseinander und stellen sich die Frage, wie mit Ressourcen nachhaltig umgegangen werden kann", so Michael Bubik, Rektor der Diakonie Eine Welt. "Unser Ziel ist es, dass man sich diese Frage nicht nur als Einzelperson stellt, sondern sich auch als Organisation damit auseinander setzt, wie Ressourcen sinnvoll genutzt und eingespart werden können. Mit diesem Nachhaltigkeitsbericht gehen wir weitere Schritte in Richtung Nachhaltigkeit und Inklusion und versuchen das Erreichte einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen", erläuterte Bubik abschließend.

Die Diakonie Eine Welt ist Mitglied der Diakonie Österreich. Die Diakonie Eine Welt hat ihren Sitz in Wien und vereinigt unterschiedliche Organisationen, unter anderem den Diakonie Flüchtlingsdienst, der Rechtsberatung, Betreuung, Unterbringung, (Aus)Bildung und medizinische Behandlung für Asylsuchende, Flüchtlinge, MigrantInnen und ÖstereicherInnen bietet; die Diakonie Bildung, die evangelische Schulen, Horte und Kindergärten betreibt; sowie die Diakonie Katastrophenhilfe und die entwicklungspolitische Aktion "Brot für die Welt".

