BZÖ-Stadler: Lehren aus dem Sturz von Mursi für Syrien

Strassburg (OTS) - Das ägyptische Militär hat den erst im letzten Jahr gewählten Präsidenten Mursi gestürzt. Im Zuge des "arabischen Frühlings" hatte sich in Ägypten ein islamistisches Regime etabliert. Vor allem die radikale Muslimbruderschaft konnte ihre Machtstellung unkontrolliert und ohne Widerspruch der westlichen Mächte ausbauen. "Der sogenannte arabische Frühling ist in Wahrheit ein arabisches Chaos. Der Westen hatte ja wider besseres Wissen mit seiner dilettantischen Nahostpolitik den Muslimbrüdern zur Macht verholfen. Die von der EU einkassierten Gelder wurden erst kürzlich zum geringen Teil zurückbezahlt, das Schicksal der restlichen Gelder ist ungeklärt." erläuterte der Europa-Abgeordnete Ewald Stadler.

Es sei zu begrüßen, dass sich das Militär gegenüber dem Islamismus durchsetzen konnte. "Dennoch müssen wir jetzt besonders auf die Lage der Christen achten," mahnte Stadler. Schon viel zu lange habe man die koptischen Christen im Stich gelassen. "Ich fordere die EU und die Nato-Mächte dazu auf, die Freiheit der Ägypter über die wirtschaftlichen Interessen der Banken zu stellen." sagte der BZÖ-Politiker. Besonders bezogen auf die Lage in Syrien müsse man jetzt die richtigen Lehren ziehen. "Erst kürzlich zeigten im Internet veröffentlichte Handy-Videos, wie syrische Rebellen zwei Christen die Köpfe abschneiden. Wer genau hinschaut, erkennt, dass die angeblich syrischen Rebellen in Wahrheit Afghanen sind, die nur gebrochen Arabisch sprechen." erklärte Stadler. Insbesondere Kleidung und Sprache der mordenden Rebellen seien zweifellos afghanisch.

Der Fall Ägypten sei ein Paradebeispiel, wie falsch der Westen mit seinen Einschätzungen hinsichtlich der islamischen und arabischen Welt liegt. "Besser spät als nie sollte Europa seine Fehler einsehen und zweierlei begreifen: zum einen ist die Nahostkrise eine religiöse und soziale Krise und in dieser Situation muss man auf die religiösen Minderheiten, auf die Christen, besonders Rücksicht nehmen.. Zum anderen müssen die Waffenlieferungen an angebliche Rebellen, die in Wahrheit Söldner sind, unter allen Umständen beendet werden," schloss Stadler.

Rückfragen & Kontakt:

Büro MEP Ewald Stadler