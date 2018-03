AMC Österreich warnt vor "Topfpiraten"

Vorsicht Täuschung! In Österreich sind immer öfter Strassenhändler unterwegs, die minderwertige Töpfe und Pfannen als vergünstigte AMC-Qualitätsware verkaufen.

Wien (OTS) - Die Masche funktioniert immer gleich: Fahrende Verkäufer, meist mit niederländischem Akzent, stellen sich mit ihrem Auto auf einen öffentlichen Parkplatz und bieten Passanten aus dem Kofferraum angeblich teure Edelstahl-Kochtöpfe zu einem Schnäppchenpreis an. Meistgehörte Begründung: Sie kämen gerade von einer Messe und wollten die bereits verzollte Ware nicht wieder ausführen. Mit Druckunterlagen unter dem Titel "Aus Meisterhand Chromstahl" oder "Andreas Metal Company", in denen die 3 Buchstaben AMC hervorgehoben sind, wird den Interessenten vorgegaukelt, es handle sich um hochwertige Edelstahl-Töpfe der Firma AMC, die Premium-Kochsysteme vertreibt. Auf entsprechende Nachfrage wird die AMC Österreich mit Sitz in Wien dreist als Ansprechpartner für Service- und Garantieleistungen genannt.

"Wir erhalten immer wieder Anrufe von Leuten, die diese Billigtöpfe gekauft oder angeboten erhalten haben", ärgert sich Jens Wolle, Geschäftsführer der AMC Österreich. "Dabei handelt es sich um Schrottware, die nicht einmal richtig funktioniert." Gesund kochen, wie in den Unterlagen versprochen wird, könne man damit jedenfalls nicht. Das meist für 200-300 Euro angebotene mehrteilige Sortiment sei nicht einmal diesen Preis wert.

Strafanzeige hat die AMC Österreich noch nicht eingereicht, doch Jens Wolle überlegt sich diesen Schritt. "Die fahrenden Verkäufer fügen der AMC einen Image-Schaden und sorgen darüber hinaus bei unseren über 1.5 Millionen AMC-Kunden in Österreich für erhebliche Verwirrung. Zudem erschweren unseren seriösen Beraterinnen und Beratern die Arbeit."

AMC-Gruppe

Die 1975 gegründete AMC Österreich Handelsges.m.b.H hat ihren Sitz in Wien. Sie hat zurzeit 12 Niederlassungen in ganz Österreich und beschäftigt rund 280 Beraterinnen und Berater. Die AMC-Gruppe wurde 1963 in Deutschland gegründet und verfügt über eigene Vertriebs- und Produktionsgesellschaften in über 40 Ländern auf 5 Kontinenten. Sie gilt als Pionier und Trendsetter im Bereich des gesunden Kochens und engagiert sich mit innovativen Produkten und einer umfassenden Beratung seit 50 Jahren für die Verbesserung der Ernährungsgewohnheiten. Weltweit zählt die AMC über 12 Millionen Kunden und 18'000 Mitarbeiter.

