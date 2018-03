Pleiteserie: BZÖ-Bucher: Österreich braucht Masterplan gegen Arbeitslosigkeit

Steuern runter und Verwaltungsabbau sind das beste Beschäftigungsprogramm

Wien (OTS) - Angesichts der derzeitigen absolut dramatischen Pleitewelle in Österreichs Wirtschaft und der soeben bekannt gewordenen Insolvenz des Nahversorgers Dayli mit 3.300 gefährdeten Arbeitsplätzen fordert BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher einen sofortigen Masterplan für mehr Beschäftigung. "Wir brauchen unter anderem dringend eine steuerliche Entlastung für die Unternehmen sowie einen Bürokratieabbau. Den Betrieben müssen alle Möglichkeiten gegeben werden, um Jobs zu schaffen und den Bürger Beschäftigung zu geben, von der sie auch leben können. Österreich muss wieder wettbewerbsfähig gemacht und eine Gründeroffensive gestartet werden", betont der BZÖ-Chef.

Die Arbeitslosigkeit explodiere und Österreich droht immer mehr vom Musterland zu einer weiteren europäischen Problemzone zu werden. "Das muss sich ändern. Denn es ist die Aufgabe der Politik und hier besonders der Bundesregierung, gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft und die Unternehmer zu sorgen, weil nur die Wirtschaft und die Unternehmer Arbeitsplätze schaffen. SPÖ und ÖVP haben jahrelang die Rekordarbeitslosigkeit einfach ignoriert und entdecken erst jetzt im Wahlkampf die Problematik. Das BZÖ hat im Gegensatz dazu bereits unzählige Vorschläge für eine Verbesserung der derzeitigen prekären Arbeitsmarktlage präsentiert und im Parlament auch schon beantragt. Die beste Beschäftigungsoffensive ist eine Steuersenkung. Daher runter mit den Steuern, denn das bedeutet mehr Beschäftigung, mehr Wachstum und mehr Wohlstand", so Bucher. Das BZÖ stehe mit seinem sozial gerechten Fair-Tax-Modell als einzige Partei für eine deutliche Senkung der Steuern- und Abgabenquote und werde die Belastungspolitik der Regierung weiter mit allen Mitteln bekämpfen. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es notwendig, die schwächelnde Konjunktur anzukurbeln und den Bürgern wieder finanziell ein wenig Luft zum Atmen zu geben. Wenn die Menschen mehr Geld zum Ausgeben haben, gibt es mehr Wirtschaftswachstum, mehr Arbeitsplätze und damit auch mehr Steuereinnahmen bei weniger Ausgaben", so Bucher.

Fünf Vorschläge als Beispiele aus dem BZÖ-Forderungskatalog:

Erstens: Betriebskredite für Unternehmen nach Südtiroler Vorbild: Die Kreditklemme hemmt kleine und mittelständische Unternehmen dabei, zu investieren und damit neue Jobs zu schaffen. Dem will das BZÖ durch die Vergabe von niedrig verzinsten Betriebskrediten mit einer Höhe von bis zu 100.000 Euro an jene Unternehmer entgegen steuern, die erfolgreich sind und dennoch kein Geld von den Banken für Investitionen bekommen. In Südtirol hat sich dieses Modell bereits bestens bewährt.

Zweitens: 1.200 Euro Handwerkerbonus: Zur Stärkung unserer lokalen Wirtschaft wollen wir einen "Handwerkerbonus" einführen. Ganz konkret: Handwerksleistungen im Rahmen von Haus- oder Wohnraumarbeiten in der Höhe von 20 Prozent der Arbeitskosten (max. 1.200 Euro pro Jahr) sollen voll von der Steuer abgesetzt werden können.

Drittens: Neue Betriebsansiedelungsoffensive: Um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und der Abwanderung Herr zu werden, ist eine neue Betriebsansiedlungsoffensive zu starten und sind regionale Wirtschaftsräume zu schaffen. Alle Parteien sollten hier gemeinsam in die Hände spucken, zusammenhelfen und diese Offensive gemeinsam starten"

Viertens: Unternehmensgründung für Junge - 1-Euro-GmbH:

Unter-35-Jährige sollen für nur einen symbolischen Euro und ohne mühsame Behördenwege eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründen dürfen. Ziel ist es, dem Arbeitsmarkt einen Impuls zu geben. Derzeit ist der Weg zu einem eigenen Unternehmen schwerfällig und kostspielig. Laut einem Bericht der Weltbank liegt Österreich bei den Rahmenbedingungen für Unternehmer auf dem 29. Platz. Verglichen wurden 185 Staaten, am besten abgeschnitten habe einmal mehr Singapur. Aber auch Schweden, Deutschland oder Georgien liegen weit vor Österreich. Entsprechend ist die Zahl der Firmengründungen hierzulande rückgängig. Bei der Unternehmensgründung schneidet Österreich mit Platz 134 noch schlechter ab. Demnach dauert es acht Amtswege und 28 Werktage, um hierzulande eine Firma zu gründen. Dabei ist vor allem der bürokratische Aufwand, den ein Jungunternehmer zu bewältigen hat - Bank, Firmenbuch, Gewerberegister, Notar, Beratungstermine bei Rechtsanwalt oder Wirtschaftskammer - sehr groß. Mit der 1-Euro-GmbH könnten junge Leute mit Geschäftsideen "schnell und beinahe kostenlos" ein Unternehmen gründen. Als aktuelles Beispiel ist Italien zu erwähnen, wo seit heuer die Gründung von solchen Gesellschaften möglich ist und seit Beginn des Jahres profitieren schon über 3.000 junge Unternehmer davon.

Fünftens: Arbeitsmarktreifeprüfung nach Pflichtschulende: Alarmstufe Rot herrscht auch bei den wenig qualifizierten Menschen, denn diese sind die Sozialhilfeempfänger von morgen. In Österreich haben 75.000 Jugendliche keinen Pflichtschulabschluss, diesen muss man auch die Möglichkeit geben, einen solchen zu machen, damit sie am Arbeitsmarkt bestehen können. Daher muss es eine Arbeitsmarktreifeprüfung nach Pflichtschulende geben.

