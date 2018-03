Gestohlenes Auto in Bosnien via ÖAMTC-Carfinder geortet und sichergestellt

Diebe kommen dank Zusammenarbeit zwischen Club und Interpol nicht weit

Wien (OTS) - Gestern, 3. Juli 2013, hatte ein Grazer bei einem Aufenthalt in Bosnien eine Schrecksekunde: Der VW Passat, mit dem er unterwegs war, war vom Stellplatz gestohlen worden. Die Diebe wussten jedoch nicht, dass das Auto mit einem ÖAMTC-Carfinder ausgestattet war. "Der Grazer informierte Club und Polizei umgehend über den Diebstahl. Die ÖAMTC-Einsatzzentrale aktivierte sofort den Carfinder und leitete die Ortungsdaten an Interpol weiter", schildert ÖAMTC-Expertin Alexandra Paunovic. "Das gestohlene Fahrzeug wurde innerhalb kürzester Zeit 30 Kilometer vom Aufenthaltsort des Steirers entfernt geortet und von der Polizei sichergestellt." Noch am selben Abend konnte der Passat dem überglücklichen Besitzer zurückgegeben werden.

Fälle wie dieser zeigen, wie sinnvoll Diebstahl-Ortungssysteme gerade zur Reisezeit sind. "Der Carfinder ist ein kleines, im Fahrzeug verstecktes Gerät, das im Falle einer Diebstahlsmeldung von der ÖAMTC-Einsatzzentrale aktiviert wird. Mittels GPS und über das GSM-Netz sendet der Carfinder nach Aktivierung in kurzen, regelmäßigen Abständen Signale aus", erklärt Paunovic. "Damit kann die Position des Fahrzeugs europaweit geortet werden." Die Einsatzzentrale des Clubs leitet diese Daten direkt an die Polizei bzw. Interpol weiter.

Im Vorjahr haben ÖAMTC-Mitglieder den Carfinder 2.440 Mal gemietet, durchschnittlich für knapp 20 Tage. "Die Einsatzzentrale des Clubs ist rund um die Uhr erreichbar. Die Mitarbeiter können im Anlassfall die Polizei laufend mit Ortungsinformationen versorgen und die Einsatzkräfte zielgerichtet zum gesuchten Fahrzeug dirigieren", hält Paunovic fest. Der Mietpreis liegt bei 2,90 Euro pro Tag. Wer das System für längere Zeit nutzen möchte, bezahlt für drei Monate 108 Euro, für ein halbes Jahr 154 Euro und für ein Jahr 228 Euro.

Eine Übersicht der ÖAMTC-Stützpunkte, an denen der Carfinder erhältlich ist, gibt es unter www.oeamtc.at/carfinder oder telefonisch unter 0800/120 120. Einen Fahrzeugdiebstahl kann man unter der Telefonnummer +43 (0)1 25 120 90 melden.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation

Stefan Tschernutter

Tel.: +43 (0) 1 711 99-1218

kommunikation @ oeamtc.at

http://www.oeamtc.at