dayli stellt Antrag auf Sanierungsverfahren

Pucking (OTS) - Die TAP dayli Vertriebs GmbH mit Sitz in Pucking hat heute, Donnerstag 04. Juli 2013, beim Landesgericht Linz einen Antrag auf Einleitung eines Sanierungsverfahrens eingebracht. Die Sanierung des Unternehmens soll durch Fremdverwaltung erfolgen. Den Gläubigern wird eine Quote von 25 Prozent angeboten.

Die TAP dayli Vertriebs GmbH mit Sitz in Pucking hat heute beim Landesgericht Linz den Antrag auf Einleitung eines Sanierungsverfahrens in Fremdverwaltung gestellt. Unter going concern - Berechnungen ist die Gesellschaft nicht überschuldet, auf Basis von Zerschlagungswerten beträgt die Überschuldung 49,2 Millionen Euro.

Gründe für die Insolvenz sind unter anderem, dass Teile des Nahversorger-Konzepts nicht wie geplant umgesetzt werden konnten. Die dadurch verursachte öffentliche Diskussion führte zur Verunsicherung von potenziellen Investoren.

Diese für dayli negativen äußeren Einflüsse haben die geplante Entwicklung schwer gestört und behindert. Dadurch ist es zu gravierenden Umsatzeinbrüchen gekommen. Banken und mögliche Investoren wurden verunsichert und zogen sich zurück. 3.468 Arbeitnehmer sind von der Insolvenz betroffen.

Die TAP 09 Beteiligungs GmbH hat ihre Anteile unmittelbar vor dem Antrag bei Gericht an die ICU Unternehmensberatung GmbH abgetreten, um eine Sanierung und die Finanzierung der Zukunft des Unternehmens zu ermöglichen. Den Gläubigern wird eine Quote von 25 Prozent angeboten. Es ist geplant das Unternehmen fortzuführen. Auch wenn die derzeitige Ertragssituation noch negativ ist, soll dies durch entsprechende wirtschaftliche Sanierungsmaßnahmen und eine Neugestaltung der Finanzierung erreicht werden.

Das Fortführungskonzept sieht auch ein Mitarbeiterbeteiligungsmodell vor, welches ab nächster Woche den dayli-Mitarbeitern vorgestellt wird.

Gesellschafter der ICU Unternehmensberatung GmbH ist Dr. Martin Zieger, ehemaliger Geschäftsführer von Hunkemöller, Charles Vögele und Palmers. "Das Ziel ist die Finanzierung des Unternehmens zu sichern und in Zusammenarbeit mit Politik und Gewerkschaft möglichst viele Arbeitsplätze und die Nahversorgung in Österreich zu sichern," betont Zieger.

Rückfragen & Kontakt:

Milestones in Communication

Mag. Simone Ladurner

Alser Straße 32/3, 1090 Wien

Tel. +43 1 890 04 29 - 40

Mobile: +43 664 889 758 15

E-Mail: simone.ladurner @ minc.at