FORMAT: Spektakuläre iPad-Affäre rund um die Kärntner Freiheitlichen

Blumenzwiebeln, Gartenhandschuhe und Sonnenbrillen auf Kosten des Landes

Wien (OTS) - Die Geldverschwendung in der Regierungszeit der Freiheitlichen in Kärnten nimmt zunehmend skandalöse Formen an. So wurden teure iPads und modische Sonnenbrillen auf Rechnung des Landes Kärnten erworben. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin FORMAT in seiner am Freitag erscheinenden Ausgabe.

So kaufte die Klagenfurter Werbeagentur "Ideen.Schmiede" im Jahr 2010 für das Büro des damaligen stellvertretenden Landeshauptmanns Uwe Scheuch zehn "Apple iPads 32 GB Wi-Fi" (Stückpreis: 924 Euro). Die FORMAT exklusiv vorliegende Gesamtrechnung über 9.780 Euro (inklusive 540 Euro für die Expresszustellung) übernahm das Amt der Kärntner Landesregierung. Wer die teuren iPads erhalten hat, ist laut FORMAT noch ungeklärt.

Dem Magazin FORMAT liegen mehr als hundert Rechnungen exklusiv vor, die eine Kultur der Geldverschwendung dokumentieren. So wurden auf Kosten der Steuerzahler etwa 4.990 Sonnenbrillen (15.508,92 Euro), 25.000 Blumenzwiebeln (6.250 Euro), 13.300 Rauchmelder (89.355,50 Euro) oder 15.248 Schachteln "Kärntner Kräutertee" (29.733,60 Euro) gekauft. Die Produkte wurden von den Büros der jeweiligen Freiheitlichen Regierungsmitglieder bestellt und für spezielle Werbeaktionen verwendet. Die Rechnung übernahm stets das Amt der Kärntner Landesregierung.

