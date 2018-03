BZÖ-Bucher: Heute Antrag auf U-Ausschusses zu Hypo und Bankennotverstaatlichungen

Wien (OTS) - "Das BZÖ wird heute einen Antrag auf Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Hypo Alpe Adria und den Bankennotverstaatlichungen einbringen", gibt BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher bekannt. "Dieser Antrag wird noch heute abgestimmt und ich fordere SPÖ und insbesondere die ÖVP auf, hier ihren Widerstand endlich aufzugeben. Die Wahrheit rund um die Vorgänge der Notverstaatlichung der Bank muss endlich auf den Tisch". Bucher verlangt, dass dieser Ausschuss für permanent erklärt wird und nach dem Vorbild des deutschen Untersuchungsausschusses zur Drohnenaffäre noch vor den Wahlen im Sommer tagt.

Mittlerweile sei so viel ans Tageslicht befördert worden, dass eine politische Aufklärung unausweichlich geworden sei. "Nur Maria Fekter und ihre Weigerung wie bei der Kommunalkredit eine Bad Bank zu errichten, machen aus der Hypo ein Fass ohne Boden. Fekter hat mit ihren zerstörerischen Aussagen der letzten Zeit, nicht nur Investoren, sondern auch Aufsichtsrat Ditz und Bankchef Kranebitter vertrieben und Milliardenschäden zu verantworten". Mit Fekter gehe die Hypo und damit unzählige Arbeitsplätze den Bach hinunter, so Bucher, der darauf hinweist, dass das BZÖ speziell in Person von Stefan Petzner hier seit Jahren aufzeige und eine Bad Bank gefordert habe. Diese Position sei früher belächelt worden, jetzt frage sich die ganze Republik, warum denn keine Bad Bank geschaffen wurde.

"In Deutschland gibt es vor den Wahlen den Drohnen-Untersuchungsausschuss, in Österreich blockieren SPÖ und vor allem die ÖVP. Was haben SPÖ und ÖVP zu verbergen?", so Bucher, der darauf hinweist, dass allein gegen zwölf Personen ermittelt werde und offenbar 200 Millionen Euro für Beraterverträge ausgegeben worden seien. "Das BZÖ steht für völlige Aufklärung ohne Rücksicht auf Personen und Positionen", so Bucher.

