Europäische Fachkonferenz zur Hochschulzusammenarbeit in Wien

Mehr als 300 Hochschulvertreter/innen aus Zentral-, Ost- und Südosteuropa diskutieren in Wien über strategische Zusammenarbeit und deren Umsetzung

Wien (OTS) -

Neighbours.HigherEducation.Cooperation

Zur Vertiefung der Kooperationen in der Region organisierte die OeAD-GmbH eine dreitägige Konferenz mit Vertreter/innen von Hochschulen, Bildungsbehörden und weiteren Akteuren aus Zentral-, Ost- und Südosteuropa, die derzeit in der Raiffeisen Bank International in Wien im Beisein von Bundeminister Karlheinz Töchterle stattfindet. Mehr als 50 Expert/innen aus rund 20 Ländern beleuchten dabei Entwicklungen in diesem Bereich und diskutieren mit den Teilnehmer/innen über die europäische bzw. internationale Dimension von Hochschulbildung in der Region.

Ziel der Veranstaltung ist es, die Bandbreite an

Kooperationsmöglichkeiten von strategischen Überlegungen bis hin zur konkreten Ausarbeitung und Durchführung von Projekten und Initiativen vorzustellen. Dabei wird aufgezeigt, wo Hochschul-Kooperationen zwischen Österreich und Zentral-, Ost- und Südosteuropa existieren und welche Perspektiven sich für die Zukunft ergeben. Daneben kann die Veranstaltung dazu beitragen, österreichischen Hochschulen einen aktiven Start ins neue EU-Bildungsprogramm 2014-2020 zu ermöglichen.

Die politische Dimension der Hochschulzusammenarbeit

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs sind zahlreiche Initiativen entstanden, die zum Zusammenwachsen der Region beigetragen haben. Im Bildungsbereich sind Programme wie ERASMUS, CEEPUS und TEMPUS zu nennen, die alle von der OeAD-GmbH betreut werden. Einer der politischen Väter der Öffnung in Richtung ost- und südosteuropäische Nachbarländer war Erhard Busek, der zum Auftakt der Konferenz über die Entwicklungen im Bereich Hochschulkooperationen seit 1989 sprach. Wissenschaftliche Kooperationen seien für die Zukunft außerordentlich wertvoll und wichtig: "Grenzen werden in Europa niedriger, Grenzen in der Wissenschaft sind überflüssig. Wissenschaftliche Kooperation muss Regionen zueinander bringen, um gemeinsame Probleme zu lösen und auf diese Weise Europa eine Zukunft zu geben. Die Wissenschafter/innen müssen diesen Prozess aktiv beginnen und so die Politik unter positiven Zugzwang bringen", so Busek.

Erfolge und Potentiale

Wissenschafts- und Forschungsminister Karlheinz Töchterle erwähnte in seinen Eröffnungsworten, dass Österreich gerade auch durch die geografische Lage immer eine Brückenfunktion zwischen Zentral-, Ost-und Südosteuropa eingenommen hat. "Österreich hat bereits früh damit begonnen, den wissenschaftlichen Austausch nach Osteuropa zu fördern und viele Mobilitäts-, Wissenschafts- und Forschungsprogramme entwickeln und etablieren können," nannte Töchterle als Beispiel CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies). Der Minister hat in seiner Amtszeit den Fokus auf eine Verbesserung der Beziehungen mit Osteuropa gelegt und bspw. gezielt auch mehrere Länder besucht.

Auf Bestehendes aufbauen und Kooperationen stärken

Bei der Podiumsdiskussion mit Barbara Weitgruber (BMWF), Erhard Busek (IDM), Heinz Faßmann (Universität Wien), Miroslav Veskovic (Rektor der Universität Novi Sad und Koordinator der Donauraumstrategie), Ligia Deca (ehemalige Vorsitzende der European Students' Union) und Florian Bieber (Universität Graz) sprachen die Expert/innen über Hindernisse und Möglichkeiten von Hochschulkooperationen im Bildungs- und Forschungsbereich. Bei Kooperationen kann zwischen Mobilität, die mit Erasmus als Erfolgsmodell zu nennen ist, Forschungskooperationen und Kooperationen im Rahmen von Joint Masterprogrammen differenziert werden. Erhard Busek hob Kooperationen zwischen Hochschulen und Wirtschaft als Triebfeder für Innovation hervor. Hinsichtlich der Fördermöglichkeiten sieht Barbara Weitgruber Verbesserungsbedarf in der Kommunikation zwischen den Bildungsbehörden und Hochschuleinrichtungen, um die Zusammenarbeit mit der besagten Region weiter zu stärken. Unausgewogene Mobilität ist eine Herausforderung für die Region, denn viele ost- und südosteuropäische Studierende kommen zum Studium nach Österreich während die Zahl jener, die zum Studium nach Südosteuropa gehen, sehr gering ist. Miroslav Veskovic brachte den Aspekt des "Brain Drain" ins Spiel, wobei "Brain Circulation" durchaus positiv gedeutet werden könne, denn die zweite Generation der Diaspora käme gerne wieder in das Herkunftsland ihrer Eltern zum Studieren zurück.

Kooperation und Wettbewerb stehen oft nah beieinander - beides kann die Zusammenarbeit von Hochschulen bestärken. Über den fachlichen und sozialen Mehrwert von Hochschulkooperationen sowohl für Studierende als auch Lehrende, war man sich in jedem Fall einig.

Weitere Bilder unter:

http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4269

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Austauschdienst-GmbH

KIM - Kommunikation | Information | Marketing

Gudrun Leitzenberger

Tel.: 01 / 534 08-256

E-Mail: gudrun.leitzenberger @ oead.at

Web: www.oead.at