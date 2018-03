Schande der Demokratie

AKS fordert neuen Wahlmodus für Landes- und Bundesschüler_innenvertretung

Wien (OTS) - Mit dem heutigen Tag schlossen Tirol und Salzburg als letzte Bundesländer mit den Wahlen zur Landesschüler_innenvertretung (LSV) ab. "Diese Wahlen werden durch Intransparenz und sozialem Druck auf die wahlberechtigten Schulsprecher und Schulsprecherinnen bestimmt", so Laura Grossmann, Landesvorsitzende der AKS Wien. Nicht selten kommt es zu Ungereimtheiten beim Wahlausgang und undemokratischen Verhalten. Das momentane System sieht vor, dass die 27 Landesschulsprecherinnen- und sprecher plus zwei Vertreter und Vertreterinnen der Zentralen Lehranstalten aus ihrer Mitte den bzw. die Bundesschulsprecher/Bundesschulsprecherin wählen. Die Intransparenz und fehlende Demokratie dabei ist erschreckend. Es wird höchste Zeit, dass Schüler und Schülerinnen in ganz Österreich die Möglichkeit haben Mitzubestimmen und ihre eigene Vertretung selbst wählen können. "Wir sind 1,2 Millionen und unsere Stimmen können nicht länger überhört werden. Gemeinsam Laut - Gemeinsam Stark! Für die Direktwahl!", appelliert Grossmann abschließend.

