Nationalrat - Oberhauser: Natürlicher Feind des Frank Stronach sind starke Gewerkschaften

Gewerkschaft Schuld an Dayli-Problemen zuzuschieben ist "Wahnsinn"

Wien (OTS/SK) - Sabine Oberhauser, SPÖ-Abgeordnete und Vizepräsidentin des ÖGB, hat in der heutigen Nationalratssitzung scharfe Worte gegenüber dem Team Stronach gefunden. "Der natürliche Feind des Frank Stronach sind starke Gewerkschaften. Er sagt, es braucht ein Miteinander zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, statt starker Gewerkschaften. Da hätte ich gerne gewusst, wie das ausschauen soll", kommentierte Oberhauser die Attacken auf die Gewerkschaft im Rahmen der dringlichen Anfrage. Aktuell zeigen sich Ungerechtigkeiten zwischen Betriebsführung und Belegschaft deutlich:

"Für das Jahresgehalt eines Managers muss eine Familie heute 28 Jahre lang arbeiten. Das soll das Miteinander sein, von dem Stronach spricht?", sagte die Abgeordnete und Gewerkschafterin. ****

Am Rücken der Dayli-MitarbeiterInnen nun politisches Kapital herauszuschlagen wollen kritisierte Oberhauser scharf. 3300 Beschäftigte, großteils Frauen, seien von einem drohenden Konkurs des Unternehmens betroffen. Die Behauptung, die Gewerkschaft sei am schlechten Zustand des Unternehmens schuld, sei an den Haaren herbeigezogen. Schon eine kurze Recherche zeige, wie es um die Qualifikation von Dayli-Chef Rudolf Haberleitner bestellt sei. "Jetzt herzugehen und zu erklären, die Gewerkschaften seien Schuld, dass Investoren aussteigen, ist Wahnsinn", sagte Oberhauser. (Schluss) em/gd

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493