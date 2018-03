Haberleitner: "Wir befinden uns in entscheidender Phase!"

TAP dayli Vertriebs GmbH zur heutigen Ankündigung eines Konkursantrages des Kreditschutzverbandes

Wien (OTS) - Irritiert zeigt sich TAP dayli Vertriebs GmbH Geschäftsführer Rudolf Haberleitner von der soeben versandten Ankündigung des KSV, am Donnerstag einen Konkursantrag über die TAP dayli Vertriebs GmbH zu stellen. "Wir befinden uns gerade in einer entscheidenden Phase. Wir verhandeln mit Investoren und Banken und sehen immer noch eine Chance, das Unternehmen ohne Insolvenz zu retten. Eine Entscheidung wird aber jedenfalls noch diese Woche fallen. Wir werden auch den KSV in allen Details über den Fortgang informieren und sind uns unserer Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern und Lieferanten sehr wohl bewusst."

