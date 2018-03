Weidenholzer: Europaabgeordnete fordern sofortige Wiederaufnahme des griechischen öffentlichen TV-Senders

SPÖ-Europaabgeordneter: "Griechische Bevölkerung braucht eine objektive Einschätzung der politischen und wirtschaftlichen Vorgänge"

Wien (OTS/SK) - Bei der Plenardebatte heute Nachmittag im Europäischen Parlament in Straßburg zur Schließung des nationalen griechischen Fernsehsenders hat sich die sozialdemokratische Fraktion klar dafür ausgesprochen, den Sendebetrieb wiederaufzunehmen. Der SPÖ-Europaabgeordnete Josef Weidenholzer, Mitglied im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, erläuterte in seiner Wortmeldung im Plenum: "Niemand bestreitet die Notwendigkeit von Reformen. Die griechische Regierung sollte aber nicht die öffentlichen Institutionen zerstören, sondern zu einer neuen Qualität öffentlicher Verantwortung führen." Kritische Informationen in und aus Griechenland sind gerade in Zeiten einer schweren Krise notwendig.

Weidenholzer: "Die griechische Bevölkerung braucht eine objektive Einschätzung der politischen und wirtschaftlichen Vorgänge. Es hat sich leider bewahrheitet, dass eine übertriebene und auf die Schmälerung des Staatseinflusses abzielende neoliberale Politik, wie sie von der Troika betrieben wird, nicht zu den versprochenen Resultaten führt. In einer Demokratie braucht es die Möglichkeit, sich darüber Informationen zu beschaffen. Daher sollte der Sendebetrieb so rasch wie möglich wieder aufgenommen werden." (Schluss) mis

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Markus Wolschlager, SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament, Tel.: +32 (484) 127 331, E-Mail: markus.wolschlager @ europarl.europa.eu