Krainer ad Mitterlehner: Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit muss oberste Priorität in Europa haben

Negative Effekte von Millionärssteuern gehören ins Reich der ÖVP-Märchen

Wien (OTS/SK) - Jüngste Aussagen von Wirtschaftsminister Mitterlehner zum Thema Jugendarbeitslosigkeit stoßen bei SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer auf Kritik. "Bundeskanzler Faymann und Sozialminister Hundstorfer sind in Berlin, um die erfolgreichen österreichischen Maßnahmen für Jugendbeschäftigung zu präsentieren. Wir gelten hier europaweit als Vorbild. Warum sich Mitterlehner gegen eine aktive Arbeitsmarktpolitik für Junge auf europäischer Ebene ausspricht, ist unverständlich. Der internationale Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit muss oberste Priorität haben", betonte Krainer am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Die Mär von den negativen Effekten gerechter Einnahmen wie etwa Millionärssteuern verweist Krainer in "das Reich der ÖVP-Märchen, mit denen sich Mitterlehner, Leitl und Co. schützend vor ihr Klientel stellen". "Millionäre sowie jene, die ihr Geld für sich arbeiten lassen, in Österreich allerdings von einer Infrastruktur auf höchstem Niveau profitieren, zahlen noch immer wenig bis gar keine Steuern und tragen somit kaum etwas zur Attraktivität des hiesigen Standorts bei - vor allem im Vergleich zu Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Eine Millionärssteuer sowie Steuern auf Erbschaften und Schenkungen über einer Million Euro wären daher nur gerecht und auch volkswirtschaftlich sinnvoll." (Schluss) mo/ps

